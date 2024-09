Le refuge animalier du Grand Prado sera bientôt rénové à Sainte-Marie

Partager :

A Sainte-Marie, le refuge animalier du Grand Prado va être rénové d’ici quelques mois. Il y aura plus d’espace pour les animaux, de nouveaux boxes, mais aussi des kiosques et un lieu pédagogique pour accueillir les scolaires et les sensibiliser au bien-être animal.

A quoi va ressembler le refuge animalier du Grand Prado à Sainte-Marie ? D’ici quelques mois, le lieu va être réhabilité. Ce mardi 24 septembre, les travaux à venir ont été détaillés par la Cinor et la SPA qui occupe les lieux. Cette fourrière intercommunale du Grand Prado accueille des animaux depuis 2012. Nouveaux boxes et espaces extérieurs agrandis "L’année 2025 sera l’année des travaux au refuge, explique Jean-Luc Mignot, président de la SPA Réunion. Il y aura d’abord la réhabilitation du chenil". Elle prévoit la création de nouveaux boxes pour chats et chiens, mais aussi plus d’espaces extérieurs avec la mise en place d’auvents et l’agrandissement des cours du refuge. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Le refuge animalier du Grand Prado fera bientôt peau neuve pour apporter plus de confort aux animaux. "Il y aura ensuite des travaux d’évacuation des excréments des animaux, car aujourd’hui l’installation ne répond pas aux normes sanitaires", explique Jean-Luc Mignot, président de la SPA Réunion. Un meilleur système d’évacuation des eaux usées sera mis en place, ainsi qu’une mise aux normes du système électrique. La rénovation du bâtiment administratif est également prévue. 850 000 euros de travaux Maurice Gironcel, président de la Cinor, annonce que la réhabilitation du Grand Prado va coûter plus de 850 000 euros. "C’est un budget important pour Cinor, mais c’est important pour le bien-être animal, assure-t-il. Nous allons aussi bâtir des kiosques pour accueillir les élèves et faire de la pédagogie pour les sensibiliser au fait de ne pas maltraiter les animaux". Un espace pédagogique pour l’accueil des scolaires La réhabilitation prévoit un espace pédagogique avec des kiosques et une aire de jeux. Ce lieu devra permettre de mieux sensibiliser les jeunes à la responsabilité d’avoir un animal. Il accueillera les scolaires et les sensibilisera au bien-être animal grâce à un parcours pédagogique. Des ateliers éducatifs et des visites guidées seront aussi organisés, ainsi que des conférences et des formations. Parler aux futurs adoptants "Notre mission est de nous adresser à tous les publics et surtout les jeunes qui sont les adoptants de demain, remarque Jean-Luc Mignot, président de la SPA Réunion. On va travailler sur leur perception des animaux, et les appeler à la bienveillance, notamment envers les animaux errants". La réhabilitation de ce refuge est une bonne chose, selon la présidente de l'APEBA, l’Association Pour l'Education à la Bienveillance Animale, mais cela ne suffit pas. Selon Cécile Squarzoni, il faudrait "autant de refuges qu'il y a de communes dans l'île". Elle estime que "les communes devraient s'investir d'avantage dans la lutte contre l'errance animale" et ajoute que "l'essentiel est surtout de changer les mentalités pour plus de bienveillance envers les animaux". Regardez son interview sur Réunion La 1ère : Invitée plateau : Cécile Squarzoni, présidente de l'APEBA La lutte contre l’errance animale La Cinor rappelle que la lutte contre l’errance animale passe aussi par des opérations de captures des animaux. Il y a également la gratuité de la castration mise en place par la Cinor qui réalise environ 2000 stérilisations par an avec la SPA. La stérilisation et l’identification des animaux ont couté 277 000 euros l’an dernier. Pour éviter les maladies et protéger les habitants, les dépouilles d’animaux sont aussi ramassées rapidement dans les espaces publics. Ces captures ont couté 521 000 l’an dernier à la Cinor. Enfin, des campagnes de sensibilisation ont lieu chaque année pour responsabiliser les propriétaires d’animaux.

