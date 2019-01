Sainte-Rose: un pêcheur de 41 ans succombe à une attaque de requins

© Géraldine Blandin

© Imaz Press Réunion La victime avait 41 ans

© Géraldine Blandin

"La pêche ça peut être mortelle si on ne fait pas attention" Eric Tuffery

© Géraldine Blandin

© Imaz Press Réunion

La victime a été sortie de l’eau avec une jambe arrachée. Pompiers et Smur mobilisés très rapidement n'ont pas réussi à le ranimer. Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h30 à Sainte-Rose.La victime avait 41 ans. Il s'agirait d'un homme originaire de Saint-Joseph. Il était en train de pêcher des bichiques avec un groupe d'amis. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque se serait produite à seulement 5 mètres du rivage. Le pêcheur venait d'entrer dans l'eau. Mais à cet endroit, le plateau de rochers est profond.Selon les professionnels de la Mer, la zone serait infestée de squales. Le procureur de la République Eric Tuffery qui est actuellement sur place a confirmé l'ouverture d'une enquête. Une autopsie du corps du pêcheur sera effectuée demain matin.Le corps du pêcheur a été hélitreuillé en fin de matinée. Ses amis qui l'accompagnaient sont encore sous le choc.La semaine dernière un requin avait été capturé à Saint-Leu et les hommes du CRA (Centre de réduction du risque Requin) avaient appelé à la plus grande prudence sur les réseaux sociaux.La dernière attaque mortelle de requins enregistrée à La Réunion remonte à avril 2017. Adrien Dubosc avait été attaqué alors qu'il faisait du bodyboard. Il s'agirait de la 21ème attaque de requins recensée depuis 2011.En février 2017 dans l'est du département, un autre body-boarder, un jeune homme de 26 ans, avait été attaqué par un requin à l’embouchure de la Rivière du MatLe préfet de La Réunion a activé en fin de matinée le dispositif "Post-attaque". Ce dispositif, qui prévoit la réalisation d’opérations de pêche ciblées aux alentours immédiats du lieu de l’attaque pour une durée de 72 heures, est mis en œuvre par le centre de ressources et d’appui sur le risque requin présent sur place.