Concours de pêche à la cale à Sainte-Suzanne : une tradition respectée depuis une vingtaine d'années

En ce lundi de Pâques, la tradition est respectée dans l'Est de l'île. Depuis 22 ans, le concours de pêche à la cale est organisé à Sainte-Suzanne. Des pêcheurs sont venus de toute l'île pour participer cet événement tant attendu organisé deux fois par an, en novembre et le lundi de Pâques.

Annaëlle Dorressamy / Nakia Dany

La tradition du lundi de Pâques perdure sur le front de mer de Sainte-Suzanne, où la pêche à la cale est organisée depuis 22 ans maintenant. Pour l'occasion, 63 pêcheurs sont venus des quatre coins de l'île.

Lundi de Pâques : la traditionnelle pêche à la cale est organisée à Sainte-Suzanne

Un concours intergénérationnel

C'est dans la joie et dans la bonne humeur que petits et grands ont tenté de "béker des poissons". Le but du concours est d’attraper le plus de poissons avec seulement une canne et un moulinet.

"Le plus jeune participant a 6 ans. Le plus vieux est né en 1940. On a de jeunes pêcheurs parmi nous, c'est super", dit en souriant Johnny Gavrama, président de l’association Ville Animée, en charge de l'organisation du concours de pêche à la cale.

Certains pêcheurs sont venus en famille. C'est le cas de Kalix Bironda, qui a participé au concours avec son père. Une passion partagée de père en fils. "J'ai attrapé 16 ou 17 macabits, un poisson doré et d'autres petits. Avec mon père qui est âgé de 83 ans, on a l'habitude de pêcher à Sainte-Rose", confie le quadragénaire.

Moins de poissons que d'habitude

Avec les années, les pêcheurs constatent qu'il y a de moins en moins de poissons. "Dan tan lontan, n'avait bon pé poissons, koméla na pu un tas", remarque Johnny Gavrama, président de l’association Ville Animée.

Les caisses des pêcheurs ne sont pas très remplies. Si les poissons se font rares, l’ambiance est tout de même au rendez-vous sur place. Jean-Alexandre, passionné de pêche, est arrivé avant l'aube ce matin.

Zordi, poissons i morde bien comparé à d'autres jours. Un peu de macabits, un peu de jaunes et des capucins. Nous relâche les petits poissons, comme ça zot i gagne grandir. Bana i fait la grandeur d’un doigt, comme zot lé comptabiliser dans le total, nous préfère relâche à zot. Jean-Alexandre Ramaye, pêcheur à Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne, le berceau de la pêche réunionnaise

Pour l'écrivain Bernard Batou, si le concours se déroule à Sainte-Suzanne, c'est bien parce que cette ville a fort ancrage avec la pêche.

Historiquement, Sainte-Suzanne a toujours été une rivière réputée pour la pêche. La rivière de Sainte-Suzanne était très poissonneuse. À l’époque, les femmes venaient pêcher les camarons, les anguilles et les chevaquines. Ensuite, elles venaient prendre le train devant l’ancienne gare du chemin de fer juste à côté de la rivère. Puis, elles allaient vendre leurs produits en ville. C’était une tradition, un métier. Depuis La Marine, sur le front de mer, jusqu’au Phare, ça a toujours été un lieu de pêche. Bernard Batou, écrivain, Président Association Sauvegarde Mémoire Réunionnaise

Passion et tradition lontan

"Le premier concours de pêche à la cale, c'était le 1er avril 2002", se souvient Johnny Gavrama, président de l’association Ville Animée. Si lors de la première édition, les pêcheurs étaient seulement à 15, au fil des années, le concours s'est popularisé.

Après le concours de pêche à la cale, les poissons finiront dans la marmite. En friture pour les moyens et petits, et en cari pour les plus gros avec un repas partage entre les membres de l’association.