Sakinn son sans : les personnes porteuses de handicap à l’honneur à la Cité des Arts

Partager :

Le mardi 3 décembre est la journée internationale des personnes porteuses de handicap. À Saint-Denis, la Cité des Arts invite les personnes autrement capables à une journée d’échanges, de découvertes pour plus d’inclusions et moins de préjugés et de discriminations.

Laurent Figon / Marie-Ange Frassati •

Pour la journée internationale des personnes porteuses de handicap, la ville de Saint-Denis a réuni plusieurs partenaires institutionnels et associatifs au sein de la Cité des Arts. C'est la possibilité de trouver en même lieu, le temps d’une journée, toutes les informations et découvrir des opportunités de travail ou de formations. Se rapprocher de la population, aller vers les gens en situation de handicap pour les inclure pleinement dans la société, telles sont les volontés affichées pour cette journée internationale des personnes porteuses de handicap. A la Cité des Arts, à Saint-Denis, toutes les informations pour mieux vivre son handicap se trouvent dans un même espace. Une journée est spécialement organisée pour les personnes porteuses de handicap à la Cité des Arts. • ©Marie-Ange Frassati France Travail propose ainsi à une douzaine d’entreprises impliquées dans l’inclusion des personnes autrement capables une trentaine d’offres d’emploi. Celle-ci se retrouvent dans des secteurs liés à la restauration, à l’entretien de bureaux ou d’espaces verts, ou dans l’administration. Pour les employeurs intéressés, France Travail, mais aussi Cap Emploi et d’autres partenaires peuvent les aider à adapter les postes de travail, à former spécifiquement la nouvelle personne salariée. Le Département est également présent. La collectivité locale a pour mission l’aide aux personnes. Tous les renseignements pour les démarches à faire pour adapter son logement par exemple sont apportés aux visiteurs. L'association Pro T Zélés propose des activités sportives aux personnes porteuses de handicap comme le bowling. • ©Pro T Zélés Pour ne pas rester isolés, des associations accueillent les nouveaux membres. C'est le cas de la toute jeune association Pro T Zélés. Elle propose des pique-nique et des activités sportives comme le bowling, voire du rubgy fauteuil bientôt. L’Education Nationale participe activement à cette journée. Plusieurs écoles, collèges et lycées, sans oublier les instituts médico éducatifs, proposent des spectacles inclusifs. Regardez le reportage de Réunion la 1ère : Handicap : une journée pour l'inclusion à la Cité des Arts

Partager :