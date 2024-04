La 5G déployée à Salazie pour permettre l'accès à un haut débit numérique dans le cirque

Après les cirques de Cilaos et de Mafate, l'opérateur Orange continue de déployer son réseau dans les hauts de La Réunion, à Salazie. La 5G est lancée ce vendredi 26 avril 2024. Les quatre antennes 4G du cirque sont passées à la 5G.

Ce vendredi 26 avril 2024, les quatre antennes 4G installées dans le cirque de Salazie sont passées à la 5G. La 5G est déployée pour permettre l'accès à un haut débit numérique dans le cirque.

La 5G, un débit quatre fois supérieur à la 4G

La 5G est une technologie évolutive, notamment avec un débit quatre fois supérieur à la 4G. Pour les habitants du cirque, l'accès à la 5G facilite leur mode de vie, souligne André Martin, directeur général d'Orange Réunion-Mayotte.

On a une connexion très haut débit, avec la possibilité de télé-travailler à distance et de faire ses études également à distance. On a des possibilités pour la santé aussi, avec le maintien à domicile. André Martin, directeur général d'Orange Réunion-Mayotte

La 5G, une avancée pour le tourisme à Salazie

L'accès à la 5G est une avancée pour le tourisme dans le cirque, rappelle le directeur général d'Orange.

Aujourd’hui, il faut être clair, il n’y a pas de tourisme sans connexion haut débit, donc la fibre et la 5G. L’accès à la 5G permet de faciliter les projets économiques, notamment l’implantation des nouveaux hôtels, mais aussi des chambres d’hôtes. On aura également la possibilité pour les touristes de prolonger leur séjour touristique. Pour les professionnels, ils peuvent disposer d’un service mobile plus facile qui fonctionnera en toutes circonstances. André Martin, directeur général d’Orange Réunion-Mayotte

Des impacts sur la santé et l'environnement ?

Dans un communiqué publié, Génération Ecologie déplore l'absence de débat public autour de l'installation de cette 5G à Salazie. Vincent Defaud, responsable de Génération Ecologie, craint des impacts sur la santé et l'environnement.



"L’absence de transparence et de débat public suscite légitimement des inquiétudes parmi les citoyens, notamment en ce qui concerne les impacts sur la santé, alors que l’installation de la 5G est présentée comme un événement festif, masquant ainsi sa véritable dimension en tant que question de santé publique", est-il écrit dans le communiqué.

André Martin entend bien les préoccupations du collectif et tient, par ailleurs, à rassurer la population. “On déploie la 5G depuis trois ans sur toute la France. Les inquiétudes sont normales et on les comprend avec tout ce qu'on entend. On a expliqué via un livre blanc, ce que c’est la 5G. On est dans une démarche pédagogique", précise André Martin, directeur général d'Orange Réunion-Mayotte.

La 5G ne couvre pas l'ensemble de la commune de Salazie

Pour autant, la 5G ne peut pas couvrir 100% de la commune, il y aura toujours quelques zones blanches, des zones non couvertes.