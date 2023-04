Réouverture de l’école Roland Sellier à Salazie, des analyses en cours pour déterminer si les mauvaises odeurs ont un lien avec l’activité volcanique

A Salazie, les élèves de l’école Roland Sellier sont retournés en classe, ce lundi 17 avril, avec la présence d’une cellule de soutien. Vendredi dernier, ils ont été pris de vomissements à cause d'odeurs nauséabondes. Des analyses sont en cours pour savoir si cela a un lien avec l’activité volcanique du Piton de la Fournaise.

Ce lundi 17 avril, les élèves sont en cours de sport dans la cour de l’école Roland Sellier, à Hell-Bourg, à Salazie. L’école a repris en présence d’une cellule de soutien. Du côté de l’Observatoire volcanologique, des analyses se poursuivent pour savoir si cela est en lien avec l'activité du Piton de la Fournaise.

Vomissements et odeurs nauséabondes

Vendredi dernier, des marmailles ont été pris de vomissements à cause d'odeurs nauséabondes. "On a eu quelques enfants malades, certains ont eu des symptômes comme les vomissements, d’autres ont été pris de panique en voyant les gendarmes arriver", raconte Érika Pothin, enseignante à l’école Roland-Sellier.

Une cellule de soutien

A l’école d’Hell-Bourg, l’odeur était si forte vendredi matin, que les 170 élèves et le personnel ont dû être évacués. Le Plan Particulier de Mise en Sureté, PPMS, a été efficacement mis en œuvre.

Ce lundi, une équipe de la Casa, Cellule d’Aide et de Soutien Académique, veille à ce qu’enfants et adultes ne soient pas marqués par cet épisode. "On avait ce besoin de parler et prendre du recul par rapport à la situation et les enfants avaient besoin d’une écoute extérieure", explique Nicaise Gonot, directrice de l’école.

Des odeurs liées au volcan ?

A cette heure, les investigations effectuées écartent l’hypothèse de la défaillance de la fausse sceptique. D’autant que l’odeur était déjà présente la nuit passée, selon certains riverains. Elle a aussi affecté une zone plus lointaine que l’école.

Alors ces odeurs seraient-elles liées au séisme qui s’est produit au Nord du cirque de Salazie cette nuit-là ? Il aurait pu faire remonter une poche de gaz dans cette zone hydrothermale.

Des scientifiques de l’Observatoire du volcan ont été dépêchés sur place. Ils ont réalisé des mesures de l’air. Aucun gaz recherché, dont le souffre, n’a été détecté.

Une activité sismique au Piton de la Fournaise

L’analyse des données se poursuit. Ses résultats diront s’il s’agit d’un événement lié à l’activité volcanique du Piton de la Fournaise. Le week-end dernier, 57 séismes se sont produits en deux jours, au volcan. Depuis le 30 mars, la sismicité a repris, l’inflation également.