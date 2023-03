Route de Salazie : de nouveaux travaux et des coupures annoncées du samedi 11 au dimanche 26 mars

Il reste encore des travaux de sécurisation à réaliser sur la route de Salazie suite à l’éboulement du 26 janvier dernier. Ces derniers sont programmés du samedi 11 au dimanche 26 mars, week-end compris, avec des coupures de la circulation à prévoir.

Suite à l'éboulement survenu le 26 janvier dernier, de nouveaux travaux de sécurisation sont annoncés dans le secteur de l’Evêque (PR 7+650), sur la RD48 route de Salazie. Le Conseil départemental indique qu'en raison de ces interventions qui auront lieu du samedi 11 au dimanche 26 mars, week-end compris, la route sera fermée sur de longues plages horaires :

du samedi 11 au dimanche 26 mars, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

RD 48 Route de Salazie : ampleur des dégâts de l’éboulement de cette nuit • ©Yves Gruyer

S'organiser ou patienter longtemps...

Les automobilistes sont ainsi invités à s'organiser en conséquence pour ne pas avoir à patienter pendant plus de trois heures, voire même durant toute la journée pour le dimanche 12 mars. La plus grande vigilance est recommandée aux usagers qui devront respecter les consignes et la signalisation mise en place.

Pour rappel, le cirque de Salazie était resté isolé pendant quatorze jours après cet éboulement provoqué par les fortes pluies. De premiers travaux de sécurisation avaient été entrepris jusqu'au 8 février, en se référant aux recommandations du BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières.

Les risques les "plus urgents" avaient été éliminés afin de permettre la réouverture de la route. Et cette nouvelle opération organisée durant une bonne partie du mois de mars doit permettre de retrouver un niveau de sécurité équivalent à la situation d'avant l'éboulement du 26 janvier.