Route de Salazie : le chantier démarre malgré la colère des habitants, la RD48 fermée de 9h à 18h ce dimanche

Un premier terrain d’entente a été trouvé hier entre le conseil départemental et les Salaziens en colère. A l’annonce des longs et contraignants travaux de sécurisation de la falaise sur la RD48, un collectif d’habitants du cirque s’était constitué.

Une réunion aura lieu demain à 17h, lundi 13 mars, pour établir une meilleure gestion des travaux de sécurisation de la falaise sur la Route de Salazie.

Les travaux de sécurisation de la falaise, suite à l’éboulement du 26 janvier dernier, sont prévus du samedi 11 au dimanche 26 mars, entraînant des fermetures de longues durées de la RD48.

En effet, des coupures de la circulation doivent être imposées de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que de 9h à 18h ce dimanche 12 mars. Le conseil départemental a voulu profiter des vacances scolaires pour les réaliser.

Inadmissible a protesté le collectif "Nout Gayar Salazie". Les Salaziens en colère ont manifesté hier, samedi 11 mars, bloquant la Route de Salazie. Ils ont ainsi voulu dénoncer le manque de concertation sur le calendrier des fermetures de la route.

Les cordistes et les travaux n’ont donc pas débuté sur la falaise hier matin. Les Salaziens ont rencontré des élus du Département en début d’après-midi sur le lieu des travaux. Les purges ont pu ensuite commencer.

Finalement, le chantier se déroule comme prévu ce dimanche 12 mars. La Route de Salazie est donc complètement fermée à la circulation de 9h à 18h ce jour.

Pour le cirque, chaque fermeture de la RD48 est synonyme d’isolement. Elle a des conséquences aussi bien pour ceux qui se rendent au travail, pour des déplacements pour raison de santé, pour les élèves scolarisés dans les Bas, mais aussi sur le secteur du tourisme, et plus généralement sur l’économie du cirque.

Depuis l’éboulement de janvier, la situation s’est compliquée. Les vacances de mars semblaient une bonne fenêtre pour limiter les conséquences des fermetures pour travaux, à partir de Bras Citronnier.

Le personnel guette, mais les clients font défaut. " Il est midi, on a personnes au restaurant ", constatait hier un restaurateur de Salazie.

La situation sur Salazie est catastrophique. Avec la coupure de route, on n’a plus personne. Si ça continue comme ça, nous restaurateurs de Salazie, on est au bord du gouffre.