Route de Salazie : les travaux récurrents impactent fortement la vie et l’économie du cirque

Fréquentation touristique en baisse, chiffre d’affaires en berne, vie quotidienne impactée, les derniers mois ont été compliqués pour les Salaziens. La faute aux coupures de circulation nécessaires pour réaliser des travaux sur la route de Salazie.

Suite à l’éboulement survenu le 25 décembre dernier, la circulation s’est avérée compliquée sur la RD48, route de Salazie, ces dernières semaines. Afin de permettre la réalisation de travaux, des coupures de la circulation ont été instauré. Des travaux qui interviennent après d’autres commencés il y a plusieurs mois niveau du lieu-dit La Passerelle.

Les fermetures de la route ont forcément impacté les habitants du cirque, ainsi que la fréquentation touristique habituellement forte en cette période de vacances scolaires.

Une économie au ralenti

A chaque pluie, des blocs chutent et de nouveaux travaux sont nécessaires. Une récurrence qui inquiète et fatigue les habitants du cirque. A chaque fermeture, les villages de Salazie et d’Hell-Bourg sont désertés par les clients.

Le gérant du bureau de tabac a vu son chiffre d’affaires chuter de 50% depuis 9 mois.

Il y a beaucoup de coupures, les gens ne montent pas, et même nos locaux ne bougent pas de chez eux. Cela nous affecte beaucoup. On le voit à chaque fois que la route est bloquée, ça fait un trou énorme dans le chiffre d’affaires. Loïs Chane Kam, gérant d'un tabac à Salazie

D’importantes contraintes pour les Salaziens

Pour les Salaziens, comme Maryse et Renée, doivent se réorganiser pour se rendre à Saint-André, par exemple. " Des fois, on prend le premier bus le matin, après en voiture on passe avant 8h, c’est un peu embêtant pour nous ", explique une des deux habitantes du cirque.

" Si on a un rendez-vous avec le docteur, et bien on rate le rendez-vous ", ajoute un autre Salazien, qui déplore la longueur des travaux.

Des travaux qui inquiètent, " vu la falaise, vu les travaux faits en aval, ce n’est pas rassurant du tout ", confie Dominique emprunte quotidiennement la route.

Reprise des travaux lundi 23 janvier

Les travaux devaient prendre fin ce vendredi 20 janvier, mais avec les fortes pluies des derniers jours, ils ont dû être annulés hier, jeudi 19, et aujourd’hui.

La direction départementale des routes annonce leur reprise dès lundi 23 janvier, avec une seule interruption de la circulation dans la matinée.