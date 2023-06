Sécurité : Maurice et La Réunion renforcent la coopération

Le 6 juin 2023, les autorités militaires des deux îles se sont concertées pour améliorer et coordonner leurs actions. Elles espèrent renforcer la sécurité intérieure, maritime, afin de mieux lutter contre les trafics, l’immigration et protéger l’environnement. La coopération judiciaire va être renforcée. Les centres de surveillance vont mieux communiquer afin d’échanger leurs informations.

Au début de mois de juin, les responsables militaires, judiciaires et administratifs de l’île Maurice et de La Réunion se sont concertés pour améliorer la sécurité dans la zone grâce à un travail mieux coordonné.

Les douanes de La Réunion et les Autorités des revenus de l’île sœur ont décidé d’œuvrer de concert. Cette collaboration va permettre aux deux administrations de partager des données financières essentielles pour lutter efficacement contre les trafics de toute nature.

Ces délits ont un point commun. Leurs auteurs enfreignent la loi pour gagner toujours plus d’argent. Cette initiative permettra aux agents de cibler plus facilement les fraudeurs et les trafiquants, tout en respectant les différentes lois en vigueur dans les deux pays.

Lutter pour l’environnement et contre le terrorisme



La lutte contre le terrorisme préoccupe tous les pays. L’île Maurice comme La Réunion ne sont pas à l’abri d’être ciblés. Là encore, les rencontres pour les spécialistes des deux pays sont indispensables. Ces rencontres permettent d’échanger des renseignements sensibles de vive voix et d’affiner les futures stratégies pour sécuriser les pays contre une "action terroriste éventuelle".

Ce travail englobe la surveillance de l’océan Indien et la mise en commun des données quand des navires suspects sont détectés. Des informations qui intéressent aussi la justice.

Les premiers retours d’expérience démontrent que la coopération judiciaire et sécuritaire a été renforcée par ces différentes mesures, écrit Inside.News.