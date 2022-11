Semaine européenne de l’Emploi des personnes handicapées : le taux obligatoire de 6% d’emploi loin d’être atteint à La Réunion

Dans le département, 8 160 personnes en situation de handicap sont inscrites à Pôle Emploi. Les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à un taux d’emploi obligatoire de 6%, un taux encore loin d’être atteint.

" A quand le plein emploi pour les personnes handicapées ? ", c’est le thème de la 26ème édition de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Du lundi 14 au dimanche 20 novembre, entreprises, associations

Si 76% des personnes porteuses de handicap en poste se disent satisfaites de leur profession, il reste tout même deux fois plus compliqué pour une personne en situation de handicap de trouver un emploi. Un tiers d’entre elles déclare avoir subi une discrimination au cours d’une recherche d’emploi.

Seulement 2,4% d’employés en situation de handicap dans le privé, contre les 6% obligatoires

8 160 personnes porteuses de handicap sont inscrites en tant que demandeurs d’emploi. Ceux qui restent les plus éloignés du marché du travail sont en général plus âgés, la cinquantaine passée, et souvent moins formés, avec un niveau inférieur au baccalauréat, selon les statistiques de Pôle Emploi.

Recruter des salariés en situation de handicap est une obligation, avec un taux fixé à 6%. Mais l’objectif est loin d’être atteint à La Réunion, ces employés ne représentent que 2,4% dans le privé et 5,5% dans le public.

Mais la tendance commence à s’inverser, insiste l’organisme. Les retours à l’emploi de ces candidats ont augmenté, cette année, de 25 % dans le département contre 6% dans l’Hexagone.

Une plus forte reprise d’emploi à La Réunion

Le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19% à 13% à l’échelle nationale en trois ans. A La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés a augmenté de 4,4% en 1 an, 1 027 ont accédé à un emploi d’un mois ou plus de janvier à juin 2022.

" Les reprises d’emploi sont beaucoup plus fortes pour les personnes en situation de handicap à La Réunion qu’au niveau de la métropole ", explique Astrid Combemorel, directrice régionale adjointe de Pôle Emploi. Les choses évoluent, indique-t-elle, " les personnes osent plus se déclarer ", " on parle du handicap " et des " choses sont mises en place ".

Des chiffres qui révèlent l’importance de continuer à sensibiliser et à mobiliser les entreprises sur les compétences de ces Réunionnais autrement capables, afin de changer les regards et de bâtir une société plus inclusive.

Les entreprises s’engagent ou payent une contribution

Des dispositifs existent pour favoriser leur embauche. Hier, lundi 14 novembre, le Groupe Caillé a ainsi signé une convention territoriale avec l’AGEFIPH pour renforcer l’inclusion des personnes autrement capables dans ces entreprises. L’AGEFIPH propose des aides et un accompagnement pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Le groupe spécialisé dans la grande distribution et l’automobile, qui compte plus de 1 300 collaborateurs, s’engage ainsi à passer d’un taux d’emploi des personnes en situation de handicap de 2,41% à 4,71% d’ici 3 ans.

Cette première convention devrait par la suite être passée avec 34 autres grandes sociétés à La Réunion. A défaut, elles devront payer une contribution à l’AGEFIPH. Une somme parfois importante, que beaucoup de dirigeants assimilent à une pénalité financière.

Dans le département, de nombreuses petites entreprises, entre 20 et 100 salariés, ont déjà des référents handicap.