Suivez en direct la messe du pape François au Mozambique

Message de paix

Madagascar puis Maurice

Devant des milliers de fidèles, le pape François célèbre ce vendredi 6 septembre une grande messe au stade Zimpeto, au Mozambique. Il s’agit de la première messe de sa tournée dans l’océan indien.Pour marquer la venue exceptionnelle du pape au Mozambique, le gouvernement a consacré l'équivalent d'environ 300 000 euros aux préparatifs, une somme qui a permis de remettre en état la cathédrale de Maputo, les rues de la capitale et le stade Zimpeto, où François doit célébrer cette messe.Acclamé par la foule à son arrivée au Mozambique mercredi, le pape François a rencontré jeudi les forces politiques et civiles du pays. Le souverain pontife veut aider à consolider un accord de paix encore tout frais. La visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne, dans le sud-est de l'Afrique, intervient en effet un mois après la signature d'un traité de paix historique entre le gouvernement de Maputo et la Renamo, ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition au Mozambique. Une guerre civile avait pris fin voici 27 ans, mais la Renamo n'avait jamais désarmé.Dans un message vidéo en portugais destiné aux Mozambicains, le chef des 1,3 milliard de catholiques de la planète a déjà appelé à renforcer "la réconciliation fraternelle au Mozambique et en Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable".Ce vendredi en fin d’après-midi, le pape François partira pour Madagascar où il est attendu pour une visite de deux jours, avant de rejoindre l’île Maurice.