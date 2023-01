1500 coureurs aux départs de la TransVolcano et du Trail Tangue à la Plaine des Cafres ce dimanche

Près de 1500 coureurs se sont lancés dans la TransVolcano et le Trail tangue ce dimanche 22 janvier à la Plaine des Cafres. C’est la première compétition de trail de la saison. Les courses sont organisées par l’Association Athlétique de Jacky Murat, qui célèbre ses 30 ans.

La Transvolcano et le Trail tangue ont donné le top départ de la saison du trail ce dimanche 22 janvier. Les courses sont organisées par l’Association Athlétique de Jacky Murat, et programmées sur trois distances : 22 km, 40 km et 66 km.

Top départ de la saison

La TransVolcano et le Trail tangue sont les premières courses de la saison. Lesq coureurs, étaient impatients sur la ligne de départ. "On est prêts, c’est la première course de l’année donc on est content de participer, et cette affluence fait chaud au cœur", raconte l’un des coureurs. "On a de la pression mais c’est la reprise donc ça va", ajoute Mickael. "Franchement génial, la saison recommence, c’est top !", s’exclame un coureur.

Un couple s’élance sur le Trail tangue avec un peu de pression mais sont "ravis de partir sous le soleil", déclare-t-il.

De la boue, beaucoup de boue

Le parcours est périlleux et très boueux. "Les difficultés de la TransVolcano sont les passages au Piton de l’eau et au Dolomieu", déclare Jacky Murat, à l’origine de ces courses depuis 30 ans.

"La première montée n’est pas facile, il y a de la boue, mais maintenant que c’est la descente ça va le faire", raconte Thibault, au point de ravitaillement. Marc vient de finir les 22 m de la course Tangue en deux heures. "Je ne connais pas la Plaine des Cafres et ses passages boueux", explique-t-il. "Je ne suis pas un spécialiste du trail mais c’est à refaire, pourquoi pas 40 km un jour", ajoute-t-il.

L’un des coureurs du Trail tangue assure que "la partie la plus compliquée arrive au 14ème km". Daniel de son côté est content d’avoir terminé parce qu’avec le travail, "il n’a pas eu le temps de s’entraîner, c’est l’occasion d’avoir des galops pour la prochaine course", annonce le sportif.

Marion Zazadki, 1ère féminine

Les meilleurs sont au rendez-vous. La première femme à franchir la ligne d’arrivée est Marion Zaradzki. La traileuse améliore aussi son temps par rapport à l’année dernière : "Mon objectif était de faire un meilleur temps, j’ai fait quinze minutes de moins donc je suis contente, il y avait de bonnes sensations, beaucoup de boue comme on aime", ricane Marion Zaradzki.

Tous engrangent de l’expérience et des points de qualification avec en perspective une des 4 courses du Grand Raid prévu en octobre prochain.