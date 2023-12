Les forces de l'ordre contrôlent aussi les excès de vitesse sur la route du volcan

Gare aux excès de vitesse sur la route du volcan ! Les automobilistes sont encore trop nombreux à ne respecter la limite des 40 km/h. Une opération de contrôle a été menée conjointement par la gendarmerie de La Plaine des Cafres et l'Office national des forêts ce vendredi matin.

Halte aux dérapages sur la piste de la Plaine des Sables. Ce vendredi 15 décembre, la gendarmerie de la Plaine des Cafres et les hommes de la police environnement de l'ONF Réunion ont organisé une opération de contrôle routier sur cette piste de 6 km permettant d'accéder au Pas de Bellecombe-Jacob.

"On a constaté ces derniers mois des incivilités récurrentes telles que la vitesse excessive et la pratique du drift sur la route forestière du volcan, explique Bruno, l'un des agents de l'Office national des forêts. Ces pratiques dégradent fortement la piste carrossable de la Plaine des Sables".

Six automobilistes verbalisés

La vitesse est limitée à 40 km/h sur toutes les pistes forestières ouvertes à la circulation dans l'île et dans le secteur de la Plaine des Sables, les automobilistes seraient nombreux à ne pas respecter la limitation de vitesse. "On a contrôlé des usagers qui circulaient à plus du double de la vitesse autorisée".

"Ca peut provoquer des accidents, rajoute l'agent de l'ONF. Il faut que les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls sur cette piste forestière". En l'espace d'une matinée, six automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse et l'un d'eux s'est fait flasher à 80 km/h.

Contrôle routier sur la piste de la Plaine des Sables où la vitesse est limitée à... 40 km/h • ©Jacques Payet

Des automobilistes surpris

Parmi les usagers contrôlés ce vendredi matin, des Réunionnais déjà en vacances mais aussi plusieurs touristes, tous surpris par la présence des forces de l'ordre. La majeure partie d'entre eux saluent, non sans humour, l'organisation de ce genre de contrôles routiers.

Anne-Sophie n'imaginait pas tomber sur des gendarmes à cet endroit : "Je pensais être arrivée sur la lune !", lance-t-elle en rigolant. "C'est bien de contrôler", rajoute sa voisine qui prend aussi ce contrôle avec le sourire.

Plus de 300 000 véhicules chaque année

La coopération entre l'ONF Réunion et la gendarmerie ne se limite pas aux contrôles routiers. Ils mènent aussi ensemble des opérations contre les actes de braconnage, ou encore contre les dépôts sauvages d'ordures et les prélèvement de végétaux dans la nature.

Chaque année, 150 000 euros sont consacrés à l'entretien de la piste de la Plaine des Sables, fréquentée par plus de 300 000 véhicules chaque année.