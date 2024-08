Plaine des Cafres : la fête du cheval bat son plein tout au long du week-end

La fête du cheval se tient tout au long de ce week-end du 10 et 11 août 2024, sur le site du 27ème km à la Plaine des Cafres. Au programme, des concerts, des animations, mais aussi des éleveurs, des cavaliers et des clubs équestres venus avec leurs montures. Mais inutile de chausser les éperons et le chapeau de cow-boy, les grandes balades affichent déjà complet.

Annaëlle Dorressamy / Lyz Dumont •

Alors que la fête du vacoa a ouvert ses portes au public, hier, vendredi 9 août, à Saint-Philippe, du côté de la Plaine des Cafres, c'est la fête du cheval qui bat son plein.

Tout au long de ce week-end du samedi 10 et dimanche 11 août, petits et grands déambulent sur le champ de foire du 27ème km pour profiter des animations autour de l'animal phare.

Les balades à cheval affichent complet

Avant la crise covid, La Réunion comptait une quarantaine de clubs équestres dévolus à l’apprentissage, le tourisme, mais aussi à des activités moins connues comme l’équithérapie ou la médiation par le cheval.

L’équitation et surtout sa composante centrale, le cheval, fascine et attire. Si on se réfère aux précédentes éditions de la fête du cheval, ce sont des milliers de personnes qui ont profité des vacances scolaires pour une sortie ludique et pédagogique.

Pourtant, tous ne seront pas en selle. Et pour cause, il n’y a plus de places pour les balades, informe l’organisateur sur sa page Facebook. Il fallait réserver à l'avance. En effet, la fête a à peine commencé et les grandes balades à cheval affichent déjà complet pour ce week-end.

Une balade en poney ou un tour en calèche

Il reste tout de même des alternatives. Les cavaliers en herbe peuvent mettre le pied à l’étrier avec les balades en poney ou se laisser bercer par un tour en calèche.

La fête du cheval vise à familiariser le grand public avec le monde des équidés et à remplir les manèges des clubs de jeunes cavaliers.

Parmi les temps forts du week-end, le spectacle des montures est très attendu ainsi que leur travail effectué lors des démonstrations de dressages.

Informations pratiques sur la fête du cheval

La fête du cheval se tient de 9 heures à 18 heures ce samedi 10 et dimanche 11 août au champ de foire du 27ème km à la Plaine des Cafres.

Toutes les 20 minutes, des navettes gratuites sont mises en place depuis les Grands Kiosques vers le site du champ de foire. Il est possible de garer sa voiture sur les parkings des Grands Kiosques.