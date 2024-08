La 8ème édition de la fête de la pomme de terre bat son plein à Bourg Murat, à la Plaine des Cafres. Ce samedi 3 août 2024, carton plein pour le premier "Brunch Dé Ô", organisé au belvédère de Bois Court. Jusqu'à ce dimanche soir, des milliers de visiteurs sont attendus.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron / Patrick Smith / LP •

La fête de la pomme de terre bat son plein en ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 août 2024, à Bourg Murat, à la Plaine des Cafres.

1,60 euro au lieu de 2 euros le kilo, les producteurs péi ont joué le jeu et ont baissé le prix pour cette 8ème édition. En salade, en gratin, en purée ou en carry, la pomme de terre est très appréciée dans les assiettes des Réunionnais.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Plaine des Cafres : la fête de la pomme de terre bat son plein ce week-end

Un brunch péi 100% local

Malgré un temps couvert à Bourg Murat, les amateurs et fans de pomme de terre n'auraient pas manqué la première édition du "Brunch Dé Ô". Un moment de partage en famille ou entre amis, pour le plus grand bonheur des papilles.

"Il y a plein de choses. Du sucré, du salé, des viennoiseries, des yaourts, des fruits, des spécialités comme le riz chauffé. C'est très varié", lance une visiteuse. "On a vraiment le choix et c'est délicieux", confie une jeune femme venue manger le brunch péi.

"Le cadre est agréable. Il fait frais, on boit un ti punch pour se réchauffer avant de bien manger", témoigne une passante.

Plaine des Cafres : la fête de la pomme de terre bat son plein avec un brunch péi local • ©Cynthia Véron

Raclette, saucisses pétées et pommes de terre

Les produits locaux sont à l'honneur et ils sont particulièrement appréciés. Du fromage aux saucisses pétées, sans oublier les pommes de terre qui sont cuisinées à toutes les sauces.

"On a fait une petite purée, on a fait du fromage avec une raclette. On a fait des frites aussi", souligne Eric Lavalle, président de l'association festival du terroir.

Plaine des Cafres : la fête de la pomme de terre bat son plein avec un brunch péi local • ©Cynthia Véron

Au menu jusqu'à dimanche soir, une vente en direct de toutes les variétés produites à La Réunion, artisanat et produits du terroir sans oublier le concours de Mister Patate et ses épreuves mythiques comme le lancer de bottes.

Plaine des Cafres : la fête de la pomme de terre bat son plein avec un brunch péi local • ©Cynthia Véron

Le programme de la fête de la pomme de terre

Tout au long du week-end :

Vente Directe Producteur-Consommateur : Profitez de prix attractifs en achetant directement auprès des producteurs locaux.

Stands de Produits de Terroir : Découvrez et dégustez des produits locaux authentiques.

Présence du Forgeron : Assistez à des démonstrations fascinantes du métier de forgeron.

Atelier Culinaire : Participez à des sessions d'information, des démonstrations culinaires et des dégustations.

Expositions et Informations : Apprenez tout sur la pomme de terre à travers diverses expositions.

Association Sportive Automobile : Admirez les voitures exposées par l'association Car Meet 974.

Structures Gonflables : Amusement garanti pour les enfants avec des structures gonflables.

Media-Bus : Informations et animations médiatiques sur place.

Fitness et Zumba : Participez à des sessions de fitness et de zumba dans la salle dédiée.

Restauration sur Place : Dégustez une variété de plats locaux et de spécialités à base de pommes de terre.

Dimanche 4 août 2024 :