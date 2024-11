Un campus des métiers de la solidarité et du bien-être à Saint-Benoit

Après le Campus des Métiers et des Qualifications pour le "bâti tropical" au Lycée Jean Inglo au Port, voici le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence "Solidarités et Bien-Etre" à Saint-Benoît. Avec la fragilité sociale, pauvreté, obésité ,diabète et vieillissement de la population, de telles formations prennent un sens particulier.

Le label Campus des métiers et des qualifications permet d’identifier, sur un territoire donné un réseau d’acteurs. Ce sont des établissements d’enseignements secondaires et supérieurs aussi bien de formation initiale et continue, des entreprises, des laboratoires de recherche et des associations à caractère sportif ou culturel.

Ils interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d’activité correspondant à un enjeu économique national ou régional.

Un secteur dynamique

Les métiers dans le médico-social sont en pleine expansion avec notamment le vieillissement de la population, le maintien à domicile et les maladies de longue durée.

Aujourd’hui à la Réunion :

18,7% des séniors sont en perte d’autonomie

45 % de la population est en surcharge pondérale

20 % souffre d’affection longue durée.

Une croissance de 3% sur 5 ans

Avec un taux annuel de croissance de l’ordre de plus de 3 % sur 5 ans, le secteur fait partie des secteurs les plus dynamiques en emploi. Ce sont 18 000 réunionnais qui travaillent dans la filière sanitaire, sociale et médico-sociale, faisant ainsi du secteur santé humaine et action sociale le 2ème employeur de notre territoire après l’Académie de la Réunion et ses 24 000 personnels.

Pour 2024, ce sont près de 1 000 actifs qui sont ou seront à remplacer notamment chez les techniciens de laboratoires, les médecins, les infirmiers de blocs opératoires, les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et social, les métiers des services supports aux établissements de soins, les cadres de services. 15 000 places sont disponibles dans les différentes formations.

Un réseau d’acteurs de la formation du bac – 3 au bac +3.

La création de ce campus a pour objectif de créer de la synergie entre tous les acteurs pour réfléchir à ce que seront les métiers de demain et mettre en place des formations pour ces deux partenaires indissociables que sont le monde de la santé et le monde du social.

65 % des écoliers d’aujourd’hui exerceront demain un métier qui n’existe pas aujourd'hui . C’est de ce constat qu’est né ce campus. Sandrine Voisin directrice opérationnelle du Campus solidarité et bien-être

Ce n’est pas un lieu de formation, mais il couvre tout l’appareil formation par le biais du réseau pour travailler à ce qu’on vont être ces futurs métiers. 30 à 50 métiers ont été identifiés dans le champ sanitaire, social et médico-social, couvrant de la petite enfance à la personne âgée.

Le médical et médico-social, un gisement d’emploi

Notre territoire est affligé d’une certaine fragilité sociale selon le recteur, pauvreté,obésité diabète et vieillissement de la population. De telles formations prennent un sens particulier.

Tous ces défis nous incite au plus grand volontarisme. On peut avoir dans la vie 2 manières de se comporter, avoir une lecture dolorisme des sujets, être accablé ou au contraire se relever et agir, c’est ce que ce campus illustre, la volonté d’agir pour relever les défis efficacement. Rostane Medhi recteur de l'académie de la Réunion

Le secteur médical et médico-social représente un gisement d’emploi important. Sur les 5 dernières années plus de 6 000 emplois ont été créés .

Le CMQ de la Réunion est le 7ème campus au niveau national labellisé dans le champ des services à la personne et du bien-être. C’est le 2ème en territoire ultra marin et le seul à avoir un spectre aussi large.