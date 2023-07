Un nouvel évêque à La Réunion : les réactions après l'annonce du départ de Gilbert Aubry et la nomination de Mgr Pascal Chane-Teng

Les Réunionnais, tout comme les membres de la classe politique locale, sont nombreux à réagir après l'annonce du départ à la retraite de Mgr Gilbert Aubry et de la nomination de Mgr Pascal Chane-Teng à la tête de l'évêché.

Ce mercredi 19 juillet 2023, l'évêque Gilbert Aubry a sans aucun doute pris de court la communauté chrétienne réunionnaise en annonçant son départ à la retraite, lui qui avait tenu à poursuivre sa mission bien au-delà des 75 ans "règlementaires".

Après 48 ans d'épiscopat, Gilbert Aubry laisse la main à l'âge de 81 ans à Mgr Pascal Chane-Teng, 52 ans et curé, jusqu'à aujourd'hui, de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie. Après cette annonce choc, faite à l'évêché en début d'après-midi, les réactions sont nombreuses.

Mgr Pascal Chane-Teng "dans les pas de Gilbert Aubry"

Du côté de la classe politique locale. La présidente de Région Huguette Bello, par ailleurs à la tête du PLR, dit saluer "l'œuvre missionnaire" de Gilbert Aubry.

C'est l’Évêque qui a rassemblé toutes les religions en appliquant en esprit et à la lettre les principes de grande ouverture de Vatican 2. C’est lui qui a permis dans un contexte peu rassembleur que tous les croyants de La Réunion ne forment qu’un seul Peuple. Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion

L'ancienne maire de Saint-Paul confie par ailleurs avoir assisté à l’ordination de Pascal Chane-Teng le 15 août 2004 dans sa commune. "Je lui souhaite une bonne et belle mission dans les pas de Monseigneur Gilbert Aubry et de sa sainteté le Pape François", conclut l'élue.

Mgr Pascal Chane-Teng succède à Mgr Gilbert Aubry à la tête de l'Eglise catholique de La Réunion • ©Hermione Razafinarivo

Mgr Aubry, "fervent défenseur du dialogue interreligieux"

Cyrille Melchior, le président du Conseil départemental rend lui aussi hommage au parcours de Mgr Gilbert Aubry.

J’apprends avec beaucoup d’émotion la retraite de Mgr Aubry, évêque de La Réunion de 1976 à aujourd’hui. Je tiens à rendre hommage à l’homme d’église qui, par ses mots emplis de douceur, de bienveillance et de sagesse, a su parler à la communauté réunionnaise dans son ensemble, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion Cyrille Melchior, président du Conseil départemental de La Réunion

Cyrille Melchior salue aussi le désormais évêque administrateur pour son rôle de "fervent défenseur du dialogue interreligieux". L'élu précise qu'aux côtés notamment d’Idriss Issop Banian, "il a contribué à la création du Groupement de dialogue interreligieux de La Réunion, instance dont l’exemplarité et le dynamisme sont souvent cités en exemple par les autorités nationales".

Mgr Gilbert Aubry aux côtés de Cyrille Melchior, le président du Département • ©Bruno Bamba / Département de La Réunion

"Rest' pas dann fénoir"...

Le président du Département rappelle également que Gilbert Aubry a été l'un des artisans de la venue du Pape Jean-Paul II à La Réunion en 1989, lui soufflant ces paroles restées historiques et gravées dans la mémoire des Réunionnais : "Rest' pas dann fénoir, vien dan la lumière ! Mèt sak la pas bon et marche droit' ek zot conscience droit'. Soleil i lèv',soleil i dor, la lune i lèv',la lune i dor . Zot' mêm', la lumière i éteint pas".

Et puis, Cyrille Melchior parle encore de Mgr Aubry comme d'un "bâtisseur et défenseur infatigable de la paix, de l’harmonie, et du bien-vivre ensemble réunionnais". Il rajoute : "Je tiens enfin à louer le verbe haut et puissant du poète qui, par son attachement profond à la créolité, a su parler aux Réunionnais sur tous les sujets de société".

"Je souhaite à Monseigneur Gilbert Aubry, mon ami, une belle retraite, et à son successeur, Monseigneur Pascal Chane-Teng, pleine réussite dans son épiscopat", conclut le patron du palais de la Source.

L'hommage du député Naillet à Mgr Aubry

Le député socialiste Philippe Naillet salue quant à lui "la ferveur et la longévité de Mgr Gilbert Aubry qui a su mener jusqu’au bout son sacerdoce".

Premier évêque réunionnais et le plus jeune de France à l’époque, il a assisté à la transformation de notre île depuis son ordination en 1976. Il restera comme un membre très actif du Groupe de dialogue interreligieux de La Réunion afin d’entretenir une relation positive entre des Réunionnais de religions différentes. Philippe Naillet, député de La Réunion

Pour Philippe Naillet, Mgr Gilbert Aubry saura à n'en pas douter mettre à profit sa retraite pour renouer

avec les lettres. "Je présente mes félicitations à Mgr Pascal Chane-Teng qui saura lui aussi être le chantre de l’entente entre les différentes religions pour mener les catholiques réunionnais vers une foi qui les ouvre aux autres", conclut le député.

Mgr Gilbert Aubry, évêque de La Réunion depuis 1975 • ©Imaz Press Réunion

Gilbert Aubry, "un grand défenseur de la créolie"

Olivier Hoarau, le maire du Port, décrit quant à lui l'évêque Gilbert Aubry comme celui qui "aura marqué incontestablement la société réunionnaise".

Porteur d’une parole de paix et de justice, Monseigneur Gilbert Aubry a été un grand défenseur de la "créolie", c’est-à-dire la reconnaissance de la place de l’homme et de la femme réunionnaise et de la langue créole. Toujours à l’écoute, il a défendu avec, parfois beaucoup de dynamisme, le vivre-ensemble réunionnais et le dialogue interreligieux. Olivier Hoarau, maire du Port

Le maire de ville portuaire souhaite également "la bienvenue et la pleine réussite dans ses missions au nouvel évêque", Mgr Pascal Chane-Teng.