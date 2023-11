Une aide d’urgence de 600 euros pour les femmes victimes de violences conjugales à La Réunion

A partir du 1er décembre 2023, les femmes victimes de violences conjugales qui veulent partir de toute urgence de leur domicile pourront compter sur une aide d'un montant de 600 euros en contactant la Caisse d'allocations familiales. Cet accompagnement leur sera directement versé dans un délai de 5 jours au maximum.

Le gouvernement a annoncé par la voix d’Aurore Bergé, ministre des solidarités et des familles, que les femmes victimes de violence pourront compter, dés le 1er décembre prochain, sur une aide financière pour pouvoir partir de chez elles, dans l'urgence.

C'est la CAF qui leur versera cette somme " en moyenne de 600 euros", avec un minimum de 243 euros, le montant variera selon les ressources et le nombre d'enfants.

Visuel CAF (Caisse d'Allocations Familiales) • ©CAP Facebook / CAF

Le 16 janvier dernier, l’Assemblée nationale avait voté une proposition de loi afin d'instaurer une aide universelle qui viendrait aider ces femmes toujours de plus en plus nombreuses à subir des situations difficiles, et qui n'ont pas d'échappatoire.

Isabelle Rome, alors ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes était aussi intervenue, s'appuyant sur son expérience de magistrate : « j’ai dû juger des affaires de féminicide dans lesquelles la victime n’avait pas réussi à s’extraire à temps des griffes de son bourreau. Si je poursuis ce combat sans jamais me résigner, c’est en hommage à toutes ces femmes que nous n’avons pas su sauver à temps ", avait-elle dit aux parlementaires.

Pour elle, cette aide visait à épondre au besoin immédiat de liquidités des victimes .

La Réunion, 4ème département de France le plus violent envers les femmes

Triste record, après la Seine-Saint-Denis, la Guyane, le Pas-de- Calais, La Réunion est e 4ème département de France le plus violent envers les femmes.

L’année dernière, deux d'entre-elles ont perdu la vie sous les coups de leurs compagnons.

3812 autres, victimes de violences, ont été accueillies par les effectifs de la police et de la gendarmerie à la Réunion.

PORTAIL DE SIGNALEMENT DES VIOLENCES CONJUGALES, SEXISTES ET SEXUELLES

Plateforme en ligne, anonyme et accessible 7j/7 - 24h/24

www.service-public.fr/cml