Une nouvelle brigade de gendarmerie à Bras-Fusil d'ici la fin de l'année

Hier, lundi 2 octobre, le président de la République a dévoilé la liste des 238 nouvelles brigades de gendarmerie nationale. Il y en aura quatre à La Réunion, dont une à Saint-Benoît, dans le quartier de Bras-Fusil.

Il existe 28 brigades de gendarmerie dans l'île. Elles seront 32, avec ces quatre nouvelles casernes, situées dans l’Ouest, l’Est et le Sud.

Elles auront pour mission principale, la lutte contre les violences intrafamiliales. Celle qui devrait voir le jour à Bras-Fusil, à Saint-Benoît est très attendue par les habitants du quartier.

Deux brigades à Saint-Benoît

La commune de l'Est de l'île bénéficiera de deux brigades. L'une, en ville, se concentrera sur les violences intrafamiliales. L'autre, à Bras-Fusil, devrait aussi s'attaquer aux violences et à la délinquance. De quoi rassurer ce résident du quartier : "Nou sera plus en sécurité, parce que là nou la peur."

C’est bien, il était temps ! Ici ça commence à être dangereux, on le voit bien. réagit un autre habitant

Pour les acteurs du secteur social dans le quartier, aussi, cette nouvelle brigade est un soulagement.

Ça sera bien d'abord pour notre sécurité, avec tout ce qu’il se passe ici. Nous en tant que médiateur, on essaie de gérer mais c'est compliqué. Avec une nouvelle brigade ça devrait aller mieux. commente Anise Thomas, présidente de l'Association En Mouvement

Un plan de sécurité global

Le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, est lui-même originaire du quartier. Cette annonce est une "vraie satisfaction" pour lui, qui avait interpellé l'Etat pour des renforts supplémentaires depuis 2021.

La création d'une nouvelle caserne avec une forte présence des forces de l’ordre, couplées avec les caméras de surveillance fait partie d'un plan global de sécurité, qui devrait ramener du calme et sérénité. explique Patrice Selly

Il espère une vingtaine de gendarmes supplémentaires dans cette caserne. Celle de Bras-Fusil devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année.

Lutter contre les violences intrafamiliales

Avec ces nouvelles casernes, le chef de l'Etat veut améliorer la prise en charge des victimes mais aussi des auteurs de violences intrafamiliales.

Elles viendront compléter et accompagner le travail des huit associations labellisées lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation déjà existantes.

Frédéric Rousset, président du CEVIF, Collectif pour l'Ellimination des Violences Intrafamiliales était l'invité du journal de Réunion La 1ère :

Ces associations qui ont reçu 2 197 personnes victimes de violences au sein de la famille en 2022. Ce qui représente une augmentation de 10%. Le collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales qui œuvre à la prévention se réjouit de ces nouveaux dispositifs de gendarmerie.