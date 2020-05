1er mai : une fête du travail et du muguet 2020 pas comme les autres à Saint-Pierre et Miquelon

Le 1er mai, c'est le jour de la célèbre fleur blanche à clochettes, que l'on offre à ses proches lors de la fête du travail. Mais, en ce contexte d'épidémie, la fête du muguet 2020 s'est déroulée dans des conditions un peu particulières.

Inès Pons-Teixeira •

Muguet 100% saint-pierrais

Un beau muguet, c'est un muguet bien parfumé, qui va tenir environ une semaine et qui est bien blanc. - Klervia Desbois, productrice de muguet à Saint-Pierre

Muguet 100% local, "made in Saint-Pierre" • ©Samuel Monod

Un 1er mai solidaire

Les membres du Rotary Club offrent des brins de muguet aux personnes âgées. • ©Samuel Monod

C’est gentil, je ne m’attendais pas à ça (...) j’aime bien avoir mon petit brin de muguet tous les ans. - Maryse, résidente à la résidence du Fronton à Saint-Pierre

©saintpierremiquelon

Chaque 1er mai, la fameuse fleur blanche à clochettes s’arrache dans l'archipel. Cette année encore, c'était l'effervescence chez les fleuristes de Saint-Pierre et les stocks de muguet « made in Saint-Pierre » se sont écoulés en quelques heures à peine. Mais en pleine crise sanitaire liée au coronavirus, 1er mai rime également avec solidarité et « gestes-barrières ».Si les livraisons extérieures de ces précieux petits brins de fleurs ont été compromises par la crise du coronavirus, les fleuristes saint-pierrais ont heureusement une alternative. Depuis quelques années, ils proposent un muguet local, 100% saint-pierrais.Cette fleur traditionnelle intéresse les particuliers mais aussi les associations. Ainsi, en signe de solidarité, les membres du Rotary Club de Saint-Pierre et de Miquelon ont offert des brins aux personnes âgées. Avec une particularité cette année, la distribution s'est faite avec quelques précautions en ce contexte d’épidémie.Les adhérents de l'association ont donc fait le tour des résidences et des maisons de retraite, masque sur le visage et sans remise en main propre possible, mais le geste fait toujours son petit effet.Au total 112 brins de muguet ont été offerts aux personnes âgées des différents établissements de l'archipel.Retrouvez cette petite balade florale, avec Inès Pons-Teixeira et Claudio Arthur.