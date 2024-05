4 postes à pourvoir et recherche de volontaires chez les pompiers de Saint-Pierre et Miquelon

A l'occasion de la Journée internationale des sapeurs-pompiers, nous avons poussé les portes de la caserne de Saint-Pierre. En recherche de volontaires et de candidats pour des postes vacants.

Si les sapeurs-pompiers sont mis à l'honneur chaque année en France (tout comme en Italie) le 4 décembre à l'occasion de la Sainte-Barbe, nom de leur Sainte patronne protectrice surnommée aussi "Sainte du feu", ceux du monde entier sont célébrés chaque 4 mai. Et ce depuis la mort de cinq pompiers en 1999 dans un incendie dans le bush australien.

Sur l'archipel, comme dans bien des casernes de petites communes en milieu rural en Hexagone, les bénévoles sont une pierre importante et même majoritaire du dispositif. Avec une même difficulté des deux côtés de l'Océan Atantique, trouver des jeunes recrues volontaires.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, la tendance des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires est en baisse depuis une quinzaine d'années. De 204 031 en 2005, les soldats du feu bénévoles sont passés à 197 100 en 2020. Les syndicats estiment qu'il en faudrait près de 250 000 en 2027.

Des conventions de disponibilité

Les deux centres de secours de l'archipel comptent actuellement 70 sapeurs-pompiers, tous sous statut "Volontaire" (SPV). Dans le cadre de leur formation, ils doivent acquérir plusieurs compétences de base, à savoir la lutte contre les incendies, le secours à personnes... Certains soldats du feu accèdent également à des fonctions de coordination ou de spécialisation, par voie de formation (feux de navires, secours montagne, sauvetage sur glace, conducteur grande échelle).



Afin de faciliter l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires de l'archipel, des conventions de disponibilité peuvent désormais être signées. Ces dernières permettent au sapeur-pompier d'être libéré plusieurs jours par an, sur son temps de travail (avec maintien de rémunération) pour pouvoir participer à son activité. Les conventions tripartites impliquent l'employeur (public ou privé), la mairie de Saint-Pierre ou de Miquelon-Langlade ainsi que le sapeur-pompier concerné.

Une garde permanente à assurer pour les sapeurs-pompiers de l'archipel. • ©Sony Chamsidine (SPM la 1ère)

Aprés la Préfecture, des employeurs privés sollicités

Une première convention signée en décembre 2023 permet ainsi désormais à un agent de la Préfecture, également caporal de sapeur-pompier à la compagnie de St-Pierre, d'être libéré de ses obligations professionnelles, 10 jours par an, afin de suivre des modules de formation. Par ailleurs, cette convention permet l'engagement opérationnel sur intervention.

En effet, lorsque une opération requiert les sapeurs-pompiers, ces derniers peuvent quitter leur lieu de travail (sur appel bip) pour pouvoir se rendre sur les lieux du sinistre. Les conventions de disponibilité permettent d'encadrer cet engagement et de couvrir le risque durant le trajet.



Les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires de l'archipel sont aussi sollicités afin d'offrir à chaque SPV une plus grande disponibilité, permettant ainsi que concilier un engagement professionnel, familial et associatif. N'oublions pas qu'un sapeur-pompier est également un "atout sécurité" au sein d'une entreprise ...

4 postes de sapeur-pompiers en attente de recrutement

La compagnie locale est à la recherche de 4 personnes, hommes ou femmes, pour combler les postes actuellement vacants.

Et bientôt, quelques anciens vont passer la main. Comme le capitaine Philippe Arantzabé, commandant de la compagnie de St-Pierre, après 42 années de service, ce sera à la fin de cette année 2024.Tout comme Gérard Hebditch.

A lire aussi : la deuxième promotion des cadets de la Sécurité civile enfile l'uniforme de sapeur-pompier

Interventions en montagne ou sur la glace... depuis leur arrivée, les missions ont évolué, les techniques de secours également. A l'occasion de la journée internationale des pompiers, Martine Briand et Sony Chamsidine sont allés à leur rencontre :