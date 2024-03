À Saint-Pierre et à Miquelon, une marche bleue pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies samedi 23 mars à Saint-Pierre comme à Miquelon pour une action de sensibilisation au cancer colorectal. Un rendez-vous organisé par l'association "Et la Vie Continue" dans le cadre de Mars Bleu.

En ce mois de mars, dédié à prévention et au dépistage du cancer colorectal, l'association Et la Vie Continue organisait une marche pour sensibiliser le grand public. "L'objectif est d'éveiller les consciences, que les gens se disent peut-être qu'il faudrait que j'aille me faire dépister ou que j'en discute avec mon médecin traitant (...)", précise Sylvie Koelsch, vice-présidente de l'association. Car s'il est détecté tôt, le cancer colorectal est guéri dans 9 cas sur 10.

À Miquelon, une vingtaine de personnes a bravé le froid pour participer à cette action. À Saint-Pierre aussi, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées pour montrer leur solidarité avec les malades.

Le reportage de Marie Paturel et Jérôme Anger :