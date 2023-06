A Saint-Pierre et Miquelon, les hommages sont nombreux après le décès de l'archéologue Grégor Marchand

Grégor Marchand était venu à plusieurs reprises à Saint-Pierre et Miquelon ces dernières années pour mener des prospections et des campagnes de fouilles archéologiques sur plusieurs sites du territoire dont celui de l'Anse à Henry.

Redaction SPM •

Archéologue, directeur de recherche au CNRS, Grégor Marchand était avant tout connu dans l'archipel comme un grand chercheur préhistorien, spécialiste du mésolithique et néolithique. Au fil des années et de ses missions sur le territoire, il était devenu pour certains un ami. Les personnes ayant collaboré avec lui font part de leur tristesse après son décès sur les réseaux sociaux.

Mission archéologique

Depuis 2019, Gregor Marchand était venu à plusieurs reprises dans l'archipel dans le cadre d'une mission franco-canadienne qu'il menait avec Réginald Augier, professeur en archéologie à l'université de Laval au Québec. Parmi les sites étudiés par l'équipe d'archéologues, il y a tout d'abord l'Anse-à-Henry et ses vestiges des premières occupations de chasseurs cueilleurs. Des fouilles ont aussi été effectuées sur le site du Bois brûlé à Saint-Pierre ou encore du Grand Barachois à Miquelon.

"Les premiers Hommes de Saint-Pierre et Miquelon "

Entre les mois de mai et septembre 2022, Gregor Marchand avait accepté que nos équipes le suivent à plusieurs reprises pour le documentaire " Les premiers Hommes de Saint-Pierre et Miquelon", réalisé par Xavier Fréquant. Sollicité de nombreuses fois ces dernières années pour parler des campagnes de fouilles dans nos éditions ou dans le cadre de reportages, c'est toujours avec beaucoup de gentillesse, d'enthousiasme et de pédagogie qu'il acceptait de partager ses connaissances.