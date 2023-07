J-1 avant le match de foot entre l'ASSP et l'ASM, retour en images sur les cinq dernières finales territoriales de la Coupe de France

Depuis 2018, les trois clubs de l'archipel se livrent une bataille acharnée pour se qualifier au troisième tour de la Coupe de France et ainsi jouer en métropole. Retour en images sur les cinq dernières finales territoriales.

Joris Le Gal •

Ce vendredi, un jour avant la rencontre de Coupe de France entre l'ASSP et l'ASM, la tension monte dans les deux camps. Qui des Verts ou des Oranges iront défier une équipe métropolitaine pour le troisième tour ? Les hommes de Mickaël Lenoir solides leaders du championnat ? Ou ceux de Mathieu Brunin, en quête d'une première qualification de leur histoire.

Avant de pouvoir regarder l'affiche de ce début de saison sur nos antennes, samedi à partir de 14h20, nous vous proposons de vous replonger en images sur les cinq dernières finales territoriales.

2018 : l'ASSP pour l'histoire

"On rentre dans l'histoire, en tant que premier club de l'archipel à jouer le troisième tour de la Coupe de France", se réjouit Kamel Kourdache, l'entraîneur de l'ASSP en 2018.

Première et première qualification pour le troisième tour de la Coupe de France pour les Verts • ©SPM la 1ère

Au terme d'un match accroché, les Verts l'emportent aux tirs au but face à l'ASIA. Pour ensuite s'incliner face à Longvic club à la périphérie de Dijon en Côte-d'Or (2-1). C'est le meilleur résultat d'un club de l'archipel à ce jour.

2019 : Les Jaunes l'emportent nettement face aux Miquelonnais

Les Jaunes n'auront attendu qu'une année pour s'offrir une nouvelle chance de qualifier pour le troisième tour de la Coupe de France, cette fois-ci face à l'ASM. En ce début d'été 2019, ils l'emportent assez nettement 3-0 face à des Miquelonnais encore un peu trop jeunes pour rivaliser.

Les Jaunes l'avaient emporté assez facilement. • ©SPM la 1ère

Les hommes de Francesco Da Sousa affrontent par la suite le FC Lyon et s'inclinent lourdement cinq buts à un.

2020 : L'ASSP au bout du suspens

Nouvelle affiche pour cette édition 2020 ! L'ASM se rend cette fois sur le terrain de l'ASSP pour tenter de se qualifier pour la première fois de leur histoire. Il n'en sera finalement rien. Au terme d'un match serré (0-0), les hommes de Sebastien Cuvier se qualifient aux tirs au but.

Le ballon de la victoire dans les pieds d'Abou Kodio • ©Jean-Luc Drake

Mais malheureusement par la suite, pandémie oblige, Tristan Girardin et sa bande ne pourront se rendre en métropole.

2021 : L'ASSP renversante

En 2021, on prend les mêmes et on recommence à une exception près : le match se jouera cette fois au stade de l'Avenir à Miquelon. Mais encore une fois, la qualification se refuse aux oranges. Rapidement devant, l'ASM pousse pour enfoncer le clou. En vain. L'ASSP revient au score et passe même devant à la dernière seconde par l'intermédiaire de Mehdi Ayadi.

Au terme d'un match renversant, l'ASSP s'offre une nouvelle qualification au troisième tour. • ©Delphine Gazel

Ensuite, direction la Loire-Atlantique et l'USSA Vertou pensionnaire de N3 pour le représentant de l'archipel. Mais la marche est trop haute pour le club centenaire. Défaite 8-0.

2022 : Les tirs au but, pour changer !

Dans l'archipel, un match de Coupe de France n'en est pas vraiment un quand il ne se finit pas aux tirs au but. Alors, pour respecter la tradition, la rencontre entre l'ASIA et l'ASM s'est terminée... Aux penalties. Et encore, une fois, l'ASM ne parvient pas à décrocher le précieux sésame. Tendus, les joueurs de Loic Richonnier se heurtent à un Aldric Mahé des grands jours.

La qualification se refuse à l'ASM. Une nouvelle fois, l'ASIA l'emporte aux tirs-au-but. • ©ASIA FOOT

De son côté, l'ASIA se qualifie pour le troisième tour pour la deuxième fois de son histoire. Mais cela ne passe toujours pas pour les Saint-Pierrais. Les Jaunes chutent lourdement à Luynes cinq à zéro.