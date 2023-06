Agenda des sorties : que faire ce week-end du 1er au 2 juillet à Saint-Pierre-et-Miquelon ?

Football, pétanque, kayak, vente de plants de fleurs et de légumes, exposition… De nombreux rendez-vous sont prévus ces 1er et 2 juillet 2023.

Il y aura beaucoup de sport ce week-end qui fera vibrer Miquelon notamment.

Championnat et tournoi de football

Samedi 1er juillet, un tournoi international va rassembler 150 footballeurs de l’ASIA et de jeunes terre-neuviens de Grand Bank (Canada). Parmi eux, une cinquantaine de joueurs âgés de 6 à 13 ans.

Le championnat de football senior se poursuit également ce samedi avec cette rencontre entre l’ASM et l’ASSP à 14h45 au stade de l’Avenir. Pour l'heure, les Saint-Pierrais ont remporté le premier match, le deuxième s'étant soldé par un match nul.

Quelques heures avant, les U16 de l'ASSP se déplacent aussi à Miquelon où ils affronteront les jeunes de l’ASM. Cette rencontre est à vivre à 11h15 au stade de l’Avenir également.

Une sortie en kayak à Miquelon

L’école de voile de Saint-Pierre, en collaboration avec la Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE), organise un "raid kayak" au Grand Barachois afin de faire découvrir le site. L’événement se déroule sur la journée et est ouvert à tous à partir de 14 ans.

Il faudra prévoir son pique-nique, sa bouteille d’eau, sa crème solaire, de l’anti-moustique et des vêtements de rechange.

Le rendez-vous est donné à 8h15 à la MNE. Une autre session sera proposée le week-end prochain.

Les insectes à l’honneur à la MNE

A la Maison de la Nature et de l’Environnement de Miquelon, le public pourra apprécier une exposition sur les insectes, visible jusqu’au 12 juillet dans le hall. Proposée par les élèves des écoles Les Quatre-Temps et Sœur Hilarion, ces derniers ont fait preuve de créativité avec notamment des bandes dessinées, des attrapes-rêves ou encore des mots fléchés autour de ce thème.

Un parcours d’obstacles pour les jeunes

A Saint-Pierre, les jeunes de 7 à 13 ans ne sont pas oubliés. L’association "La Foulée des Îles" organise dimanche 2 juillet l’événement "Good à bloc". A partir de 13h30, le stade de rugby va se transformer en véritable parcours d’obstacles.

Les participants vont devoir se mettre en équipe de quatre, en fonction de leur âge.

Conseil de l’organisation : pensez à des vêtements de rechange.

Pétanque et vente de fleurs

Ce samedi, il y aura également de la pétanque avec le master Papeterie de l’archipel. Il s’agit d’un tournoi en doublette ouvert à tous qui aura lieu dès 9h au complexe sportif Louis-Quédinet.

Pour ceux qui aiment jardiner, vous pourrez vous procurer des lupins, des œillets des poètes mais aussi des plants de légumes comme de la salade, des betteraves, des choux-raves ou encore des choux de Bruxelles entre 10h et 12h. Les plants sont à retrouver dans le jardin de France Nature Environnement.

Premier rendez-vous musical pour l'association de Sound System

Malgré la brume, ça sent l’été avec "Sound System" et sa nouvelle association dont le but est d’organiser des événements musicaux. Le premier rendez-vous est prévu samedi à "California City". Trois groupes de Saint-Pierre et des Dj vont se produire à partir de 19 heures.

Le lieu exact sera communiqué samedi.

Trois événements annulés

Il faut noter quelques annulations ce week-end. L’événement "Les Salines Chantent" prévu samedi sur l’esplanade de la Pointe aux canons est annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Prévu à partir de midi, il devait réunir entre autres les élèves des établissements scolaires de l’archipel autour de chansons ayant trait à l'archipel ou au monde de la mer.

Autre événement annulé : le spectacle Alan Jackson qui devait avoir lieu samedi soir à la salle omnisport du Centre Culturel et Sportif. Pour celles et ceux qui ont acheté leur billet, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat du CCS.

A noter également l’annulation de la "Murder party" prévu ce vendredi soir à l'AJEP. L’événement devait réunir des jeunes de 14 à 18 ans pour un jeu de rôle géant autour d’enquêtes et de mystères à résoudre.