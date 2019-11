L'association pour la formation continue va fermer ses portes

Confrontée à des problèmes de trésorerie, l'association pour la formation continue (AFC) va fermer ses portes et procéder au licenciement de ses six salariés.

Dotée d'un carnet de commandes jugé insuffisant par ses responsables, l'association pour la formation continue fait face à des problèmes de trésorerie depuis plusieurs années. Si sa fermeture se veut pour l'instant provisoire, la structure devra malgré tout procéder au licenciement de ses six salariés.Créée en 1987, l'association se finance grâce aux prestations qu'elle propose en matière de formation et d'aide à l'insertion professionnelle. En 2018, son chiffre d'affaires s'élevait à 604 421€.Les précisions de Linda Saci.Respectivement président et vice-président de l'AFC, Roger Hélène et Nicolas Loreal étaient les invités de Claudio Arthur dans le journal de ce mercredi 20 novembre.