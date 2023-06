Athlétisme : les enfants à l'honneur lors de la "Chrono Olym'Piste" à Saint-Pierre

Ce dimanche 11 juin, 32 athlètes en herbe étaient réunis sur la piste d'athlétisme pour la première compétition du genre, la "Chrono Olym'Piste".

Les filles devaient parcourir des distances de 50, 80 et 200 mètres. Les garçons devaient exceller au 30, 80 et 100 mètres.

Pour la Foulée des Îles, il était "important de mettre en place cet évènement pour les enfants" , surtout que l'association organisatrice de la manifestation sportive a créé il y a plus de quatre ans une école d'athlétisme à Saint-Pierre.

On a également décidé d'ouvrir l'épreuve aux jeunes non adhérents qui ont envie de venir courir et de découvrir la discipline. Il faut aussi organiser des choses pour les jeunes, car il ne faut pas oublier qu'ils sont la relève.