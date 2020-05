Une avocate spécialiste pour lutter contre les violences familiales à Saint-Pierre et Miquelon

Un nouveau partenariat entre l'association CLEF et une avocate spécialisée dans le domaine des violences intrafamiliales est désormais opérationnel. Il va permettre la prise en charge des victimes et leur accompagnement dans les démarches en cas de procédures judiciaires.



La visioconférence pour échanger

Une plateforme de dons afin d’accompagner les victimes

3919 : le numéro d'urgence "violences familiales" La France a mis en place un numéro d'urgence gratuit à destination des femmes victimes de violences. Ce numéro gratuit et anonyme est accessible également depuis Saint-Pierre et Miquelon.

Sur l'archipel, en attendant un retour à un fonctionnement optimal post Covid-19, l'association le Clef a mis en place un numéro local joignable 24h/24h : il s'agit du 41.39.19. La France a mis en place un numéro d'urgence gratuit à destination des femmes victimes de violences. Ce numéro gratuit et anonyme est accessible également depuis Saint-Pierre et Miquelon.En composant le 3919, vous serez connectée directement au standard de Violences Femmes Info Sur l'archipel, en attendant un retour à un fonctionnement optimal post Covid-19, l'association le Clef a mis en place un numéro local joignable 24h/24h : il s'agit du 41.39.19.

L’association CLEF accueille les victimes de violences conjugales et intrafamiliales mais elle accompagne également les victimes qui le souhaitent dans différentes démarches. Localement l’association manquait d’expertise juridique. Ce partenariat avec Maître Tomasini va permettre d’obtenir cette expertise.Les victimes pourront échanger avec Maître Tomasini par visioconférence ainsi, elle pourra prendre la main auprès des différentes instances judiciaires.Cette avocate spécialisée aura également un rôle d’intervenante au sein de l’association. Chaque année des formations sont organisées par l’association. Prochainement le CLEF souhaite mettre en place des journées à destination des professionnels du sanitaire et social, du médical et du judiciaire. Maître Tomasini pourrait donc intervenir sur ce type d’évènement, envisagé au printemps 2021.L’association souhaite également mettre l’accent sur la prévention à l’attention du grand public. Des actions ponctuelles pourraient permettre a un plus grand nombre de profiter de l’expertise de cette avocate.Cette plateforme devrait être lancée dans les prochains jours, elle va pouvoir permettre à chacun de faire des dons. L’idée est de récolter des fonds afin d’accompagner au mieux les victimes.Retrouvez l’intervention de Sadia Hadj Abdelkader, invitée du Journal de 20 Heures présenté par Claire Arrossaména.