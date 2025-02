Des étudiants pour guider les futurs bacheliers dans Parcoursup

Comment s'y retrouver dans les différentes filières, les différentes écoles ou les campus quand on est à des milliers de kilomètres ? Que ce soit de l'Hexagone ou même du Canada proche. Et ce avant la date limite du 13 mars pour faire ses vœux sur ParcourSup pour la première destination...L'expérience d'étudiants peut aider.

Près de 900 000 lycéens surfent depuis le 15 janvier dernier sur le site de Parcoursup. Futurs potentiels étudiants, à quelques mois du passage du Baccalauréat, ils commencent à se pencher sur leurs vœux d'orientation et d'études supérieures. Et pour les lycéens, ce n’est pas toujours simple de savoir tout de suite ce que l'on veut faire plus tard.

D'où certaines initiatives qui se font jour dans des établissements scolaires. Comme celle de réunir en présentiel ou en distanciel par visio des lycéens et des étudiants ou jeunes diplômés. Les premiers avec leurs interrogations, les seconds avec leurs expériences et potentielles aides.

C'est ainsi qu'au Lycée Émile-Letournel de St Pierre et Miquelon des échanges ont été organisés entre des élèves de Terminale et des jeunes originaires de l'archipel, partis en étude en Hexagone...À commencer par des étudiants du campus universitaire de Caen, dont dépend le secteur de Saint-Pierre et Miquelon et avec lequel des partenariats sont aussi développés entre le Conseil territorial local et la Région de Normandie pour favoriser des échanges et des formations.

Sans oublier d'intégrer aussi à ces échanges des étudiants partis au Canada, territoire voisin et destination de filières pour certains bacheliers de l'archipel, les inscriptions et les cursus y étant différents.

Rompre l'isolement et mieux accompagner

Lors de sa venue sur Saint-Pierre et Miquelon en décembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie Christine Gavini-Chevet avait d'ailleurs souhaité "que la liaison au sein de l'académie se fasse au mieux". Et lancé justement le projet de développement de "passerelles" afin de permettre une meilleure adaptation pour les élèves de Terminales qui, quittent l'archipel pour les études supérieures. Avec par exemple "une semaine d'immersion pour leur faire découvrir les universités de Normandie, mais aussi le Crous, etc." Ce qui a vu le jour depuis.

Pour rappel, la date limite pour formuler ses vœux pour la rentrée 2025 sur la plateforme Parcoursup est fixée au 13 mars.

Le reportage de Leïla Derouet et Jérôme Anger :