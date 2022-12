Plusieurs annonces concrètes pour l'enseignement à Saint-Pierre et Miquelon

À l'occasion de sa première visite sur le territoire, la rectrice de l'académie de Normandie était l'invitée de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère. Elle a évoqué la dynamique éducative de l'archipel et en a profité pour donner des nouvelles du futur internat, qui devrait être ouvert pour la rentrée prochaine.

Depuis plusieurs jours la rectrice de l'académie de Normandie est en visite sur le territoire. Elle est allée à la rencontre des enseignants, dans les différentes structures de l'archipel. Une initiative qui permet de comprendre les enjeux spécifiques, mais aussi les besoins que peuvent avoir les équipes pédagogiques. Compte tenu de la mauvaise météo, la rencontre à Miquelon n'a pas pu avoir lieu.

Des élèves très motivés, attachants et des équipes très engagées. Christine Gavini-Chevet, Rectrice de l'académie de Normandie

La rectrice souhaite faire connaître l'archipel auprès des normands, "pour que la liaison au sein de l'académie se fasse au mieux".

Rupture de l'isolement

Des établissements scolaires rattachés à une académie à plus de 4000 kilomètres, pas forcément très simple d'entretenir une certaine dynamique... Lors de son passage, la rectrice a noté des difficultés informatiques et numériques. Une situation qui pourrait être réglée dans les prochaines semaines, "j'enverrai une mission assez rapidement pour faire un audit de tout ce qui ne va pas, et l'améliorer".

Christine Gavini-Chevet a par ailleurs évoqué la création de "passerelles" afin de permettre une meilleure adaptation pour les élèves de terminal, qui, quittent l'archipel pour les études supérieures. Cela prendrait la forme "d'une semaine d'immersion pour leur faire découvrir les universités de Normandie, mais aussi le Crous, etc."

À Miquelon, il y a une grande flexibilité de travail entre les équipes. Christine Gavini-Chevet, Rectrice de Normandie

Malgré la mauvaise météo, une discussion a pu avoir lieu avec les équipes pédagogiques de Miquelon. Là aussi, elle a constaté une dynamique positive avec "des temps d'échange entre la grande section et le CP [...]" ainsi qu'un "temps d'échange entre le CM2 et la 6ème". "Tous ces éléments, on essaye de les développer en métropole, et là c'est fait", a-t-elle conclu.

La livraison de l'internat est en bonne voie

Le projet est attendu depuis plusieurs années. "J'ai visité l'internat avec l'architecte qui m'a assuré qu'il serait livré à l'été 2023". L'édifice est en construction depuis l'automne 2016 et a accusé plusieurs retards, dû à des problèmes d'approvisionnement. En tout, la structure aura coûté 3 760 000 euros.

L'internat de la réussite devrait, selon les responsables du projet, être fin prêt pour accueillir vingt six lycéens miquelonnais. Le calendrier officiel prévoit la livraison du bâtiment fin juillet, une fois les travaux extérieur terminés.

Après plusieurs années d'attente, la livraison est prévue à l'été 2023. • ©SPM la 1ère

