Le nouvel internat de Saint-Pierre devrait être achevé à l'été 2023

Le préfet de l'archipel, les chefs de services de l'État et le maire de Saint-Pierre visitaient le chantier dont la fin est prévue pour l'été 2023. Le projet, qui a débuté en automne 2016, a accusé plusieurs retards, mais devrait être prêt pour la rentrée prochaine.

Adrien Develay •

La structure en béton est terminée, l'agencement des différentes pièces a commencé. À quelques mois de la fin des travaux, il est enfin possible de se projeter.

À lire aussi : Quitter leur village pour Saint-Pierre, un passage obligé pour les jeunes Miquelonnais

L'internat de la réussite devrait, selon les responsables du projet, être fin prêt pour accueillir les lycéens miquelonnais à la rentrée prochaine, en septembre 2023. Le calendrier officiel prévoit la livraison du bâtiment fin juillet, une fois les travaux extérieur terminés. En tout, la structure aura coûté 3 760 000 euros.

Un projet pédagogique à élaborer

Mardi 25 octobre, le chantier a reçu la visite de plusieurs officiels. Le préfet de Saint-Pierre et Miquelon Christian Pouget, mais aussi le maire de Saint-Pierre Yannick Cambray et les chefs de service de l'État, étaient conviés par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à visiter le bâtiment.

Parmi les visiteurs, le chef des services de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Tégon, se félicite d'enfin voir le projet se concrétiser. L'internat de la réussite sera entièrement géré par le Lycée Émile Letournel. À cet effet, un projet pédagogique et éducatif devrait être mis sur papier avant la rentrée.

"Nous allons réfléchir avec nos équipes à l'offre que nous ferons aux élèves en terme de loisirs, d'activités, que ce ne soit pas uniquement un hébergement" Malika Akhebbil, proviseure du Lycée Émile Letournel

Le reportage d'Adrien Develay et Jérôme Anger :