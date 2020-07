La cathédrale de Saint-Pierre sélectionnée pour le loto du patrimoine

La cathédrale de Saint-Pierre figurera sur des tickets de la Française des jeux à compter du 31 aôut 2020. La Fondation du patrimoine l'a inscrite dans la liste des 18 monuments en péril qu'elle accompagnera financièrement. Un moyen d'accélerer des travaux très attendus par la communauté catholique.

Mathias Raynaud •

Une aide financière pour sauver des monuments en péril

Des travaux urgents depuis plus de dix ans

Un calendrier pour rénover mais des financements à trouver

2020 sera l'année du changement pour la cathédrale de Saint-Pierre. Classé aux monuments historiques en avril, cet édifice va voir sa toiture être rénovée cet été, avant de figurer sur les tickets de la Française de Jeux.La Fondation du patrimoine l'a inscrite en priorité pour le loto du patrimoine dans une liste de 18 monuments emblématiques qu'elle considère en péril au niveau national et qui bénéficieront de financements pour aider à leur rénovation. Dès le 31 août des jeux à gratter d'une valeur de 15 euros seront mis en vente et 5 tirages du loto seront organisés en parralèle au mois de septembre.En 2019, cette initiative, portée médiatiquement par Stéphane Bern, a permis de lever près de 25 millions d'euros pour une liste élargie de 103 sites français dans laquelle figurait le phare de l'île aux Marins et la maison Jules Girardin à Saint-Pierre qui vont pouvoir compter respectivement sur des aides de 30 000 et 90 000 euros.Cette vitrine nationale pour l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon et pour sa cathédrale est une véritable satisfaction pour la communauté catholique qui réclamait de longue date des travaux d'urgence dans un bâtiment qui prend l'eau.Dès son arrivée en juillet 2018, le père Bertrand Thébaut avait été marqué par l'état de délabrement de l'édifice avant de retrouver des courriers de ses deux prédécesseurs, Monseigneur Fischer et Monseigneur Gaschy, qui exigeaient déjà en leur temps une réaction de la mairie de Saint-Pierre, propriétaire du bâtiment.Si un marché de 338 000 euros a déjà été attribué cet été pour la rénovation de la toiture, grâce à des enveloppes de la mairie et du ministère de la culture, il reste encore des interrogations sur le financement des prochains travaux espérés en 2021 pour le revêtement extérieur et en 2022 pour l'intérieur du bâtiment et les dégâts causés par des fuites d'eau à répétition.Pour exemple, les assurances de la mission catholique ont récemment refusé de prendre en charge la rénovation de l'orgue de la cathédrale abîmé par des infiltrations d'eau lors d'une tempête, car elles considérent que la couverture du bâtiment, si elle n'était pas défectueuse, aurait dû protéger l'instrument.Le reportage réalisé par Mathias Raynaud et Claudio Arthur qui sont allés rencontrer le père Bertrand Thébaut, vicaire apostolique de Saint-Pierre et Miquelon.La liste complète des 18 sites retenus en France dans le cadre du loto du patrimoine :- l’église Saint-Etienne de Mélas au Teil, en Ardèche- le temple Saint-Martin de Montbéliard, dans le Doubs- le phare, fort et caserne de l'île aux Moines, dans les Côtes-d'Armor- l’habitation Zévallos au Moule, en Guadeloupe- la grange pyramidale de Jars, dans le Cher- le couvent des filles de Marie de l’île-Rousse, en Corse- le séchoir à tabac de Lipsheim, en Alsace- l'église du Sacré-Cœur de Balata, en Martinique- l'église Saint-Pierre de Dompierre-sur-Authie, dans la Somme- l’église Saint-Joseph d’Iracoubo, en Guyane- le théâtre romain de Lillebonne, en Seine-Maritime- le fort de Cormeilles-en-Parisis, dans le Val-d'Oise- le viaduc des Rochers Noirs, en Corrèze- l'abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, dans l'Aude- le pont suspendu de la Rivière de l'Est, sur l'île de la Réunion- l'ancien tribunal de Baugé-en-Anjou, en Pays de la Loire- la cathédrale Notre-Dame-Du-Réal d'Embrun, dans les Hautes-Alpes