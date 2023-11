Continuité territoriale : une trentaine d'étudiants de Saint-Pierre et Miquelon concernée par une nouvelle aide

Certains néo-bacheliers vont pouvoir bénéficier de la prise en charge d'un aller-retour pour passer un moment en famille. Une mesure annoncée dans le cadre du CIOM, le Comité interministériel des Outre-mer.

C'est une mesure annoncée dans le cadre du Comité interministériel des Outre-mer qui entre en vigueur en cette fin d'année : un aller-retour supplémentaire pris en charge pour les étudiants ultramarins, sous certaines conditions.

Pour être éligible à ce dispositif il faut :

avoir obtenu son baccalauréat en 2023

être inscrit pour une première année d’études supérieures dans l’hexagone

bénéficier d’une prise en charge au titre du Passeport Mobilité Études par l’État, sous conditions de plafond de ressources, pour l’année en cours

Dans l’archipel, une trentaine de jeunes serait potentiellement concernée par ce dispositif sur les quelques 270 étudiants du territoire.

Un remboursement

Côté pratique, cette prise en charge se fait sous la forme d’une demande de remboursement qui devra être déposée à la préfecture entre le 10 et le 31 janvier 2024 et donc une fois le trajet payé et effectué.

Objectif affiché de cette mesure : permettre aux étudiants de passer un moment en famille pendant les fêtes de Noël. Toutefois ce billet aller-retour pourra être utilisé à une autre période de l’année universitaire. Les modalités pour être remboursé dans ce cas de figure seront communiquées ultérieurement précise la préfecture.