Coronavirus : comment en parler avec les enfants ?

Difficile d'aborder le sujet du coronavirus (COVID-19) avec les enfants. Et les plus jeunes peuvent être perturbés par le nouveau rythme imposé par le confinement. Selon le psychologue pour enfant Didier Pleux, il faut impérativement en parler avec eux. Pour ça, des mots simples peuvent suffire.

Adrien Develay •

Créer une nouvelle routine

©saintpierremiquelon

"Faites parler le virus sous forme ludique". Selon le psychologue spécialiste des enfants Didier Pleux, il serait mal avisé de vouloir cacher la situation aux enfants. "On dit les choses, on explique, et on dédramatise", explique-t-il.Pour les plus jeunes également, des mots simples et pédagogiques suffisent pour décrire le virus et ses conséquences sur nos habitudes. "Il faut qu'ils parlent de leur ressenti" insiste Didier Pleux.Si le confinement peut être compliqué pour les adultes, il peut l'être encore davantage pour des enfant soudainement privés de liberté.Didier Pleux explique qu'il faut leur faire comprendre pourquoi il ne faut pas quitter le domicile et créer de nouvelles habitudes pour jongler entre activités, devoirs, écrans, ménage. Un nouvel agenda liant plaisirs et tâches domestiques.L'entretien d'Emilie Boulenger avec le psychologue Didier Pleux.