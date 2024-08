Dans les coulisses des jeux de force basque

Partager :

C'est l'un des temps forts de la fête basque chaque été à Saint-Pierre et Miquelon. Les plus costauds se retrouvent sur la place Richard Briand pour se mesurer dans des épreuves de force qui nécessitent plus ou moins de préparation.

Des muscles et de la bonne humeur. Cela pourrait être le slogan des jeux de la force basque à Saint-Pierre et Miquelon. Si cette discipline exigeante a ses adeptes au Pays basque, où on l'appelle Herri kirolak, elle a aussi trouvé son public dans l'archipel où pas moins de sept équipes se sont inscrites cette année. Parmi leurs défis, le lever de bottes de foin, le sciage de tronc d'arbre, le porter de bidons ou encore le tractage d'un camion de pompier de 13 tonnes sur une distance de 28 mètres. À lire aussi > Records battus et bonne ambiance pour les épreuves de force basque Mais alors comment s'y préparer ? Achime Said et Baptiste Bozon ont suivi quelques participants dans les derniers instants précédant cet événement marquant de la 41e édition de la fête basque. ©saintpierreetmiquelon Et cette année, c'est la Team Rustique qui s'impose chez les hommes et la Green Team chez les femmes.

