Dans les coulisses du retour de l'émission Le Roi du Bocal

Cette émission opposant plusieurs jeunes candidats autour des connaissances, sous l'égide d'un ou d'une maître du jeu, revient à l'antenne à partir du 24 février prochain sur l'antenne de SPM la 1ère. En version jeunes.

Anatole, Anaya, Casé, Fiona, Lina, Martin, Mila, Zoe... Huit candidats au total, élèves de classes de CM2, qui ont révisé, travaillé pour tenter de gagner. Tous seront mis à l'épreuve par l'animatrice Annaïg Guibert dans ce jeu de culture générale.

À lire aussi : "Histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon", le podcast de Marc-Albert Cormier dédié à l'histoire de l'archipel

L'occasion de s'affronter sur leurs connaissances dans des domaines variés comme la culture générale, l'histoire-géographie, les sciences, le sport et les loisirs, les arts et la littérature, les divertissements (avec des questions musicales notamment) en trois manches, la dernière étant réservée aux questions locales. Et pour gagner il faut avoir bien évidemment le maximum de bonnes réponses, mais aussi répondre avec rapidité, de quoi développer sa réactivité.

13 ans d'existence

C'est en 2013 que le Roi du Bocal a vu le jour. La première édition était destinée à des candidats adultes, qui s'étaient affrontés sur quinze émissions jusqu'à la finale. Le vainqueur avait été Nicolas Loréal, avec en poche un voyage de 15 jours au Mexique en hôtel 5 étoiles. Devant le succès remporté, d'autres déclinaisons ont vu le jour au fil des années, notamment des versions pour enfants et pour des tandems de candidats. Le dernier gagnant en série junior c'était Camille Fouchard en janvier 2021.

Début de diffusion des confrontations de cette édition 2025 à partir du lundi 24 février prochain à 19h30 sur l'antenne, juste avant le journal télévisé. Pour une finale le dimanche 2 mars, jour de la fête des grands-mères, sans nul doute devant la télévision ce jour-là pour regarder la nouvelle génération.

En attendant la diffusion, Leïla Derouet et Aldric Lahiton vous proposent de plonger dans les coulisses de l'enregistrement de cette émission le week-end des 8 et 9 février à la Micro-Folie de Saint-Pierre :