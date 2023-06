Début des épreuves du Brevet des collèges à Saint-Pierre et Miquelon

Les examens du diplôme national du brevet ont débuté ce lundi 26 juin pour les élèves de 3ème de Saint-Pierre et Miquelon. Pendant deux jours, ils doivent travailler sur quatre épreuves pour pouvoir valider les points restants à ajouter à l'évaluation du socle commun

Les 92 candidats de l'archipel au diplôme national du brevet sont réunis, à huit clos, pendant les deux jours d'épreuves. Depuis ce lundi 26 juin et jusqu'à ce mardi 27 juin, c'est silence complet dans les salles d'examens du lycée Émile Letournel.

L'ambiance est donc très studieuse pour les élèves du lycée d'État et du Collège Saint-Christophe. Ils doivent plancher sur quatre épreuves : le fançais, les mathématiques, l'histoire-géographie et les sciences.

Ce brevet est une étape importante et parfois stressante pour les collégiens car il s'agit de leur tout premier diplôme. Il permet d'évaluer les connaissances et les compétences acquises par les jeunes scolaires à l'issue de la 3ème.

Objectif pour les collégiens : valider les 400 points qui s'ajouteront à ceux déjà obtenus lors de l'évaluation du socle commun. Quand à l'oral, ils l'ont déjà passé il y a quelques semaines.

Si l'élève cumule au moins 400 points sur les 800, il est reçu. Il obtient la mention "assez bien" s'il cumule plus de 480 points, la mention "bien", s'il a plus de 560 points et la mention "très bien" s'il obtient plus de 640 points.

Les résultats seront connus à partir du 5 juillet.

Carla Bucero Lanzi a rencontré les candidats au diplôme national du brevet avant les épreuves ce lundi.