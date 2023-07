Dernier survivant du commando Kieffer, Léon Gautier est décédé

Léon Gautier était le dernier survivant des 177 fusiliers marins ayant participé au Débarquement sur les plages de Normandie. Il s'en est allé à l'âge de 100 ans ce lundi 3 juin.

Marion Meyer •

"J’ai bien conscience qu’après ma disparition, une page importante va se tourner. Quand le dernier témoin direct s’en va, l’événement devient l’histoire", écrivait Léon Gautier dans ses mémoires, Mon Débarquement.

Il aura marqué l'histoire. Léon Gautier, dernier survivant du commando Kieffer, s'est éteint à l'âge de 100 ans ce lundi 3 juillet. Le vétéran faisait partie des 177 Français à débarquer sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Il a consacré le reste de sa vie à la transmission du souvenir du D-Day.

Lors des dernières cérémonies commémoratives en Normandie, Bernard Briand, président du Conseil Territorial et Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'avaient rencontrés. Ils lui rendent aujourd'hui hommage.

Compagnon d'arme de deux Saint-Pierrais

Rien ne prédestinait Léon Gautier à un tel parcours militaire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il n'a que 17 ans et est apprenti carrossier. Mais le jeune Rennais ressent la nécessité de s'engager et rejoint la Marine dès février 1940. Il rallie ensuite Londres et le général de Gaulle en juillet de la même année, avant de se rendre aux combats au Cameroun, au Coongo, en Syrie, au Liban et en France.

En 1943, il rallie les commandos de Philippe Kieffer. Le 6 juin 1944, avec 176 frères d'armes français du 1er bataillon de fusiliers marins de la France libre, il débarque sur Sword Beach, à Colleville-Montgomery.

Parmi les 177 Français ayant participé au débarquement sur les plages de Normandie figure deux Saint-Pierrais, René Autin et Georges Messanot, et un Saint-Pierrais d'adoption, Hervé Dorfsman.