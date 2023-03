Des ateliers sur les économies d’énergie pour des élèves de l’école du Feu rouge

Dans le cadre d’une journée de l’énergie à l’échelle locale, les élèves de la classe de CM2 de l'école du Feu Rouge ont reçu, ce jeudi, le conseiller énergie pour Archipel Développement. Plusieurs ateliers ludiques ont été proposés aux enfants dans le but de les sensibiliser aux différentes sources d’énergie.

Sony Chamsidine •

Un programme très riche en découvertes pour les écoliers de l’école du Feu Rouge. Ce jeudi une vingtaine d’élèves de la classe de CM2 ont remplacé leur cahier par des outils de mesure thermique et d’énergie le temps d’une journée.

La mission : mesurer l’ensemble des appareils de l’établissement et découvrir ceux qui consomment le plus. Avec sa caméra thermique, Gabin est à la chasse au gaspillage d’énergie. « On veut trouver les points les plus chauds possibles pour voir ce qui peut être problématique » indique le jeune garçon.

Présentation d'une caméra thermique aux élèves de CM2 • ©Céline Latchimy-Irissin

Tout au long de la journée, les petits ont été très enthousiastes et ont fait preuve d’une maturité surprenante dans les échanges. Zoé, 10 ans estime qu’« il faut économiser l’énergie, car il y a de moins en moins de sources notamment de pétrole». La jeune élève souhaite agir en faveur du développement durable et elle s’engage « désormais à éteindre la lumière lorsque je quitte une pièce ».

« L’idée est que chacun trouve un geste pour consommer moins d’énergie et de multiplier les messages auprès du grand public ». Christophe Djeghmoum, Conseiller énergie Archipel développement

L’énergie, une thématique qui pourrait être complexe pour les enfants, mais l’objectif de l’action organisée par le conseiller énergie d'Archipel Développement est la rendre accessible de manière ludique par le biais des jeux et des quizz. «À cet âge, ils sont encore assez ouverts. Donc leur donner maintenant les éléments pour qu'en tant que futur citoyen, en tant qu’habitant de l’archipel, ils puissent s’impliquer demain » selon Christophe Djeghmoum, Monsieur énergie dans l’archipel avant de rajouter que « plus tôt ils commencent à acquérir cette conscience, plus les messages vont se multiplier ».

D’autres actions sont prévues auprès des scolaires de l’archipel. Prochainement, le conseiller énergie se rendra à l’école Sainte-Croisine pour sensibiliser les élèves des classes de CM1.

Reportage Céline Latchimy-Irissin et Jérôme Anger