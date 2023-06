Des collégiens de Saint-Pierre sensibilisés au handicap à travers la pratique du cécifoot

La ligue de football de Saint-Pierre et Miquelon et le lycée Émile Letournel ont mis en place des séances de cette discipline paralympique, adaptation du football pour les personnes qui présentent une déficience visuelle.

Redaction SPM •

Le projet a été initié en mars, suite à des actions de sensibilisation au handicap dans des établissements scolaires de l'Hexagone, notamment de l'académie de Caen. Des actions qui ont donné l'idée à Elsa Knosp, professeure d'éducation physique au lycée Émile Letournel à Saint-Pierre, de proposer des séances de cécifoot à ses élèves. "Cela va aussi leur faire découvrir d'autres facettes de l'activité sprotive", explique l'enseignante.

Respect des consignes

L'ouïe ou encore le toucher du ballon avec le pied, autant de sens qui doivent rester encore plus en éveil. "On s'aperçoit vraiment que sur ce genre d'activité il faut être hyper concentrés, à l'écoute et il faut systématiquement respecter les consignes, sinon, il y a des petits accidents qui arrivent", souligne Yvonnick Simon, conseiller technique régional de la ligue de football de Saint-Pierre et Miquelon. Quatre séances étaient au programme pour les 3e. Les 6e ont à leur tour commencer à être sensibilisés à cette pratique.

Le reportage de Carla Bucero-Lanzi et Aldric Lahiton :