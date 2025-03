Des hockeyeuses canadiennes en visite à Saint-Pierre pour un tournoi 100% féminin

En cette mi-mars, l'équipe féminine de hockey sur glace, les Harfangs organisent un tournoi. Deux équipes de St-John's viendront défier les équipes locales, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse comme nous le raconte Malika Plaa, trésorière de l'association invitée de C'est vous qui le dites.

La plus grande équipe féminine de France, ce sont elles. Les Harfangs ont réussi depuis leurs début, à fédérer et s'imposer dans le tissu associatif de Saint-Pierre et Miquelon et même briller au-delà des frontières de l'archipel. En effet, les hockeyeuses reviennent tout juste d'un séjour parisien, durant lequel elles étaient les invitées d'honneur de Stéphane Lenormand à l'Assemblée Nationale. Une occasion unique de faire parler d'elles et de provoquer leur destin.

On ne se rend pas compte mais je crois qu'on a ouvert des portes Malika Plaa

Tout cela représente un travail acharné de la part des membres de l'équipe pour se frayer un chemin dans la discipline, où le sport au masculin est encore représenté en majorité. Alors pour faire leur place, les filles se sont rapprochées d'autres équipes de la région: les Tomcats et les Skoden, toutes deux terre-neuviennes. "On est même devenues amies" raconte Malika.

Après quelques déplacements pour les unes et les autres, c'est au tour des canadiennes de rendre visite aux Harfangs le temps d'un weekend. La patinoire de Saint-Pierre accueillera donc les 14, 15 et 16 mars un tournoi de hockey 100% féminin, réunissant pas moins d'une cinquantaine de joueuses. "L'occasion de revoir des amies et de prendre du plaisir sur la glace" comme en témoigne Malika Plaa, joueuse et trésorière de l'association. Le programme du weekend s'annonce chargé et festif, et est à retrouver sur la page des Harfangs.