Des lycéens en quête d'informations au forum de l'étudiant

Démarches administratives ou encore emplois d'été, plusieurs dizaines de lycéens ont profité du forum de l'étudiant à la gare maritime de Saint-Pierre ce jeudi 4 avril pour préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur. Un rendez-vous proposé, pour la 3e année consécutive, par la Collectivité territoriale, avec plusieurs partenaires comme la Caisse de Prévoyance Sociale, l'Education Nationale ou encore France Travail.

L'occasion pour les futurs adultes de découvrir et d'échanger avec les différents acteurs sur de nombreux sujets.

Mais aussi de lever leurs interrogations ou de confirmer leur choix.

Je vais en France retrouver mon frère et ma sœur. Je connaissais un petit peu les démarches. Mais je voulais en savoir plus pour être plus indépendante [….] Donc c'est plutôt bien indiqué, on s'y retrouve bien