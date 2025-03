Des records et des qualifications pour les licenciés des Drakkars en compétition sur Saint-Pierre

Les nageuses et nageurs des Drakkars en lice dans la compétitons de printemps au centre culturel et sportif ce samedi 22 mars 2025.

Partager :

Une trentaine de nageuses et nageurs du club de natation des Drakkars s'est illustrée ce samedi 22 mars à la piscine du centre culturel et sportif. Entre les nouveaux records établis et les sélections aux championnats de Terre-Neuve prévus du 30 mai au 2 juin, la compétition de printemps aura été un vif succès.

Les nageurs et nageuses du club des Drakkars ont performé dans le bassin du centre culturel et sportif. La compétition de printemps a réuni les catégories des moins de 8 ans aux 15 ans et plus. Cette manifestation a permis à de nombreux adeptes de la discipline de battre leur propre record ou de détrôner les meilleurs nageurs détenteurs de records depuis les années 90. Les performances 2025 ... Chez les 10 ans et moins, Lina Karim bat son propre record sur le 100 mètres papillon. Chez les 11/12 ans, Nolwenn Lafourcade améliore ses temps sur les 50, 100 et 200 mètres dos. Chez les 13/14 ans, Lou Detcheverry Bergeron bat le record sur le 100 mètres dos détenu jusqu'ici par Sandra Lévêque depuis mars 1995. Chez les 15 ans et plus, Baptiste Nicolas détrône Thierry Poirier qui détenait le meilleur chrono sur le 100 mètres dos depuis mai 1993. Des qualifications aux championnats de Terre-Neuve Et c'est une très bonne nouvelle pour cinq des compétiteurs. Grâce à leurs performances, Nolwenn Lafourcade, Rémi Munoz, Mathis Bry Ruel, Lou Detcheverry Bergeron et Aurore Munoz ont désormais leur place pour les championnats de Terre-Neuve. Des sélections devenues réalité grâce à leur travail et leurs temps effectués lors des dernières compétitions. // • ©CLUB NATATION DES DRAKKARS Cette compétition est la première de l'année pour les Drakkars. Et pour cause celle prévue en février avait dû être annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques. Prochaine échéance pour le club, Gander à Terre-Neuve le 9 mai prochain. Une occasion pour les compétiteurs de pouvoir réaliser de nouveaux temps. À lire aussi : Natation : les Drakkars de Saint-Pierre et Miquelon ont pris leurs bains de Noël Là-bas, plusieurs nageuses et nageurs auront une dernière chance de se qualifier pour les championnats, les petits et les débutants seront aussi au rendez-vous, histoire de se mettre au plus vite dans l'ambiance des compétitions au Canada. En attendant, Christine Legasse, l'entraîneur du club se dit "très contente des performances de ses jeunes protégés". Sur les 115 nages qui ont été réalisées par les licenciés du club des Drakkars, il y a 100 chronos qui ont été améliorés. Malgré le manque de compétitions depuis Noël dernier, les enfants ont vraiment bien progressé. Christine Legasse, entraîneur des Drakkars Le club des Drakkars compte dans ses rangs une centaine de licenciés. Des adhérents répartis dans les cours d'aquagym, de perfectionnement enfant et adulte. Ils sont 35 jeunes à s'entraîner chaque semaine pour les compétitions. Christine Legasse propose aussi en ce moment un stage d'apprentissage destiné aux tout-petits. La relève semble donc assurée. Résultats complets de la compétition sur le Canada de ce 22 mars.

Partager :