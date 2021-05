Des vacances de printemps bien remplies pour les jeunes de Saint-Pierre et Miquelon

SPM la 1ère •

Les jeunes de l’archipel n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant ces vacances de printemps. Du mardi 4 mai au vendredi 7 mai, 18 jeunes de la Maison des loisirs de Miquelon se sont rendus à Saint-Pierre pour diverses activités. Vendredi, ils étaient conviés à la Maison basque de Saint-Pierre pour s’initier à la pala.

Claudio Arthur et Jérôme Anger les ont suivi :

Une journée de partage

Ils ont aussi eu droit à un atelier de cuisine. La larme à l’oeil, non pas de tristesse mais à cause des oignons qu’ils s’affairaient à découper pour réaliser un poulet basquaise, au menu de l’atelier. Les petites mains ont préparé minutieusement tous les ingrédients, sous l’oeil attentif de Philippe Pupier. Le chef cuisinier a également veillé à ce que chacun ait une tâche qui lui soit adaptée. “Les plus grands s’occupent des choses plus dangereuses parce qu’ils peuvent avoir des couteaux”, a-t-il expliqué.

Il faut que ce soit un plaisir pour eux, donc je leur ait dit “vous choisissez, vous vous mettez où vous voulez. Là où il y a les rouleaux c’est le sucré, là où il y a les couteaux, c’est le salé." Philippe Pupier



Philippe Pupier en a aussi profité pour insister auprès des jeunes sur l’importance d’une alimentation saine. “Il faut qu’on arrête d’acheter des choses toutes prêtes en boîtes ou en paquet”, a-t-il détaillé.

De nouvelles activités sur glace

Vendredi 6 mai, un mini-tournoi de hockey balle était organisé à la patinoire de Saint-Pierre. Si la discipline est déjà pratiquée dans l’archipel, c’est la première fois qu’un événement était organisé sur glace. Une vingtaine de personnes de tous âges s’étaient réunies pour l’occasion.

Karim Augustin Baïla et Allison Audoux sont aussi montés sur la glace :