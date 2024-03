Deux Saint-Pierraises candidatent à l'émission de téléréalité "Pékin Express"

"Nous sommes déterminées comme jamais ! Prêtes à repousser nos limites et surtout, n'abandonner sous aucun prétexte" clame fièrement Amanda Crenn au bras de son amie Adeline Cuza. Pour ces deux Saint-Pierraises de 27 et 30 ans, le défi est de taille. Elles viennent de s'inscrire pour participer au jeu de téléréalité Pékin Express.

Le concept est simple : voyager en binôme à travers un ou plusieurs pays pour atteindre une destination. Mais il y a une contrainte : les candidats ne disposent que d'un euro par jour pour se déplacer, se nourrir et se loger. L’auto-stop et la nuit chez l’habitant font donc partie intégrante du périple.

Une expédition qui ne semble pas effrayer nos deux aventurières. Adeline Cuza, préparatrice en pharmacie l’a proposé à son amie d’enfance Amanda Crenn, assistante en ressources humaines qui a rapidement accepté. Les deux jeunes femmes ont déjà voyagé ensemble à Rome et en ont gardé un excellent souvenir. L'occasion de renouveler l'expérience avec un peu plus d'adrénaline.

J'aime le jeu et la compétition. J'aime le fait de se dépasser et d'aller dans un ou plusieurs pays qu'on ne connaît pas, découvrir de nouveau lieux, rencontrer les locaux et partager des moments avec eux.