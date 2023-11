DuoDay 2023 : dans les coulisses de "Ça vaut le détour", Yannis Chaignon co-présentateur de l'émission

Ce jeudi 23 novembre a lieu l’édition 2023 du DuoDay. Cette initiative mondiale permet l’inclusion et la collaboration au travail des personnes en situation de handicap pendant une journée. C’est dans ce cadre que Yannis Chaignon a co-animé l’émission "Ça vaut le détour" présentée par Claire Arrossaména. En invitée : Marie Jugan, présidente de l'association Vivre Ensemble.

Céline Latchimy-Irissin / Solène Anson •

Née à l'origine en 2008 en Irlande sous l'appelation "JobShadow Day", l'opération "DuoDay" offre la possibilité à une personne porteuse de handicap de découvrir différents secteurs professionnels et de participer activement à certaines tâches en étant en duo avec un salarié. Ces échanges permettent également aux employeurs de mieux comprendre les compétences et les capacités des candidats, leur permettant d'identifier des opportunités de stages ou de recrutement éventuel.

"Cela s'est fait naturellement"

Si ce n’est pas la première fois que SPM La 1ère participe au DuoDay, cela en est une pour Claire Arrossaména. "C’est la première fois que j’accueille un travailleur handicapé pour m’accompagner sur le tournage d’une émission. C’est une volonté de ma part : c’est moi qui suis allée proposer ce duo avec Yannis à ma hiérarchie et à l’ESAT. (…) Yannis était partant. Il aime beaucoup l’émission et vient parfois me voir à Miquelon. Cela s’est donc fait naturellement et rapidement" confie la journaliste.

Je pense qu’il est important de montrer que même si on a un handicap et qu’on a des difficultés, on est capable de faire des choses et de s’insérer dans un milieu que l’on ne connaît pas. Claire Arrossaména

"Ça s’est très bien passé"

Pour que tout se déroule au mieux, Yannis a été épaulé par l'animatrice. Cette dernière a pris le temps de lui expliquer et de lui montrer tous les outils nécessaires à la préparation de l'entretien avant d'aller sur le plateau pour l'enregistrement de l'émission.

"Lorsque j’ai vu le studio, je ne pensais pas qu’il était comme ça. Je pensais qu’il était plus petit" commente Yannis Chaignon. Ce dernier, qui a endossé le rôle de présentateur aux côtés de Claire Arrossaména, n’a pas été impressionné par les caméras.

Ça s’est très bien passé, je n’ai pas fait attention aux caméras. J’ai aimé présenter. Claire m’a rassuré. Yannis Chaignon

Sur le plateau, Yannis et Claire ont reçu Marie Jugan, la présidente de l'association Vivre Ensemble. L'émission sera diffusée ce jeudi 23 novembre sur SPM La 1ère et sera disponible en replay sur notre site internet.

Ce n'est pas la première fois que ce membre de l’ESAT est en immersion à SPM La 1ère. En 2018, il s'était essayé à la radio en tant que co-animateur. Un support qu'il préfère à la télévision "puisque ce n’est pas filmé".

Cette expérience dans les coulisses d'une émission restera inoubliable pour Yannis Chaignon qui "s’est bien amusé".

Retour sur cette immersion avec Solène Anson et Claudio Arthur :