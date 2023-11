Étudiante à Montréal, la Saint-Pierraise Alice Drillet remporte le concours Young Talent Awards

Étudiante en gestion du tourisme et de l’hôtellerie à l'ITHQ à Montréal, Alice Drillet remporte avec deux autres camarades le concours Young Talent Awards, une compétition qui récompense les meilleures initiatives d’étudiantes et étudiants du monde entier. La cérémonie s'est déroulée à Paris.

Tout a commencé dans un cours de gestion des relations socioprofessionnelles dans les services touristiques à l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, où Alice Drillet étudie. La professeure l'a amenée elle et deux de ses camarades à s'incrire à la compétition Young Talent Awards, qui récompense les étudiantes et étudiants du monde entier dans le secteur de l'accueil et des services.

L'objectif était ici d'aider le célèbre groupe hôtelier Hilton à trouver des solutions favorisant l'inclusion des femmes dans le secteur hôtelier. Puisque si la majorité du personnel sont des femmes, seulement une minorité parvient à des postes de direction. Alice et son équipe avaient donc pour défi de trouver des moyens d’éliminer les préjugés et les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à un poste de direction, en particulier dans les services de restauration. Ce qu'elles ont réussi haut la main.

On a proposé nos solutions pour le groupe Hilton, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire qui ne se faisait pas encore. Je pense que c'est ce qui leur a plu, notre côté innovant. Alice Drillet

L'hôtellerie est un secteur qui a beaucoup subi ces dernières années, qui est en constante évolution et qui pourtant a séduit la Saint-Pierraise. Elle étudie dans cette branche depuis maintenant deux ans, avec beaucoup d'envie et de rigueur malgré les réalités liées au métier qui sont parfois difficiles.

Ce qu'elle souhaite par dessus tout, c'est s'ouvrir à tout ce qui se fait ailleurs dans le monde en matière d'hôtellerie. Pour Alice, il y a forcément une envie très forte de voyages quand on s'oriente vers ce cursus. Un cursus qui lui a déjà permis de se rendre à Paris dans le cadre de ce prestigieux concours, qu'elle ont remporté à trois. Une première étape prometteuse.

L'entretien complet de Alice Drillet, invitée de C'est vous qui le dites le 17 novembre: