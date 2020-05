Football : des entraîneurs en quarantaine avant d'arriver à Saint-Pierre et Miquelon

Les entraîneurs des trois clubs de Saint-Pierre et Miquelon doivent respecter une période de quatorzaine stricte avant de retrouver leurs groupes sur les pelouses de l'archipel. Nous avons pu joindre Sébastien Cuvier pour l'ASSP, Kévin Coma pour l'ASIA et Bruno Ferry pour l'ASM.

Mathias Raynaud •

Sébastien Cuvier : "Faire la même chose que l'année dernière "

Sébastien Cuvier est actuellement placé en quatorzaine dans un hôtel de Roissy

Ce que j'attends d'eux ? À minima de faire la même chose que l'année dernière

"La quatorzaine, c'est le prix à payer pour revenir sur l'archipel"

Kévin Coma : "Créer une dynamique familliale dans le club "

Kévin Coma profite de sa quatorzaine pour travailler sur son projet

"C'est arrivé comme ça, posé sur un plateau"

"Le ballon sera l'alibi pour n'oublier personne"

Bruno Ferry : "Une unité sur le terrain comme en dehors "

Bruno Ferry devra attendre jusqu'à la mi-juin avant de fouler les pelouses de l'archipel

"Je pense qu'on va tous pousser un ouf de soulagement quand la première journée de championnat va débuter"

"J'aime avoir une équipe qui joue au ballon" et "des joueurs qui prennent du plaisir"

C'est une pré-saison complétement inédite qui s'organise à Saint-Pierre et Miquelon sur fond de crise sanitaire. A plus d'un mois de l'éventuel début du championnat senior, les trois clubs sont dans l'attente de leurs entraîneurs qui doivent tous respecter une période de quatorzaine en métropole ou sur l'archipel.Si l'ASSP a fait le choix de faire revenir Sébastien Cuvier, l'ASIA et l'ASM découvriront de nouvelles personnalités, à savoir Kevin Coma et Bruno Ferry. Trois coachs pour trois projets à développer cette saison dès qu'ils pourront se déplacer librement sur les pelouses de Saint-Pierre et Miquelon.À 49 ans, le technicien normand n'a pas hésité longtemps avant de répondre à la proposition des Verts.Au terme d'une belle saison 2019 récompensée par un doublé coupe-championnat, Sébastien Cuvier s'est envolé vers la Bourgogne pour entraîner une équipe de régionale 1 qui était classée 5ème de son championnat avant le début de la crise sanitaire.S'il dit avoir "toujours gardé le contact" avec ses anciens joueurs et dirigeants, il revient surtout "avec un grand plaisir" sur l'archipel. Connu pour être exigeant, il espère enrichir de nouveau le palmarès de l'ASSP grâce à "la confiance mutuelle qui s'est installée" au sein de son équipe.Au-delà de l'aspect sportif, c'est surtout "une aventure humaine" qu'il est venu chercher sur un territoire dont il vante "la bienveillance des Saint-Pierrais et des Miquelonnais".Actuellement placé en quatorzaine à Roissy aux côtés des étudiants de l'archipel qui bénéficieront d'un vol direct, il devrait atterrir le 30 mai prochain à Saint-Pierre.Nous avons pu le joindre depuis sa chambre d'hôtel où il vit un moment forcément particulier.Dans ce même hôtel de la région parisienne, Kevin Coma se prépare lui aussi à vivre une saison particulière. Ce Catalan de 35 ans dispose d'un CV atypique. Au-delà de ses diplômes d'entraîneur de football, il est analyste vidéo, coach mental ou encore bioénergeticien.Après avoir accompagné les féminines de Montpellier, il a vécu en Nouvelle Calédonie. Dans l'Océan Pacifique, il a notamment préparé une équipe à la coupe du monde des clubs au Qatar avant de multiplier les formations dans le domaine de la préparation mentale.Contacté par les dirigeants de l'ASIA alors qu'il avait l'opportunité de rejoindre le groupe pro des féminines du FC Nantes Atlantique, Kevin a pris 24h de réflexion avant de faire son choix.S'il vise clairement le titre avec le groupe senior, il compte surtout proposer un projet global à l'ensemble des licenciés aux côtés de Cédric Briche, Nicolas Decaut et Sulivan Kretzer.Pour lui, cette saison "il n'y aura pas que la compétition, mais aussi la vie familiale et la vie de club". Pour cela, il souhaiterait développer une multitude d'activités comme le fitness foot, le foot marche, le tennis ballon, le volley foot ou même la pelote foot.Nous avons pu le joindre, lui aussi, depuis sa chambre d'hôtel où reste en contact permanent avec ses futurs joueurs et l'encadrement du club.Pendant ce temps là, dans les Vosges, le futur entraîneur de l'ASM se prépare aussi à distance. Bruno Ferry devrait arriver sur le vol de Montréal du 31 mai, ce qui le forcera à respecter une quatorzaine sur l'archipel.Si ce n'est pas évident à gérer pour ce technicien qui aurait "souhaité venir plus tôt pour se familiariser" avec le club et son contexte, Bruno Ferry a désormais hâte de prendre contact avec son groupe.Ancien gardien de but professionnel, Bruno a évolué en ligue 2 avant de devenir entraîneur et de multiplier les expériences au cours des vingt dernières années (Normandie, Lorraine, Corse, Sénégal etc.)Après quatre années passées au Ghana, il était à la recherche d'un nouveau challenge. Le projet de l'ASM a retenu toute son attention, d'autant plus qu'il connaissait déjà Samuel Riscagli, le conseiller technique régional de la ligue de football, avec qui il avait passé ses diplômes à Clairefontaine. Et vu que "le monde est petit", il avait déjà aussi cotoyé Sébastien Cuvier, l'entraîneur de l'ASSP, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.Si cet amoureux du jeu a des ambitions pour son équipe senior, il compte aussi développer les autres sections du club pour "qu'on ait une unité sur le terrain comme en dehors". Entre partage, jeu et convivialité, Bruno se dit impatient de vivre à Miquelon "un échange et une aventure humaine".Nous avons pu le joindre chez lui dans les Vosges où il devra encore patienter avant de découvrir la pelouse du Stade de l'avenir.