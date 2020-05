Football : Les joueurs bientôt de retour sur les terrains de Saint-Pierre et Miquelon

En attendant le probable coup d'envoi d'une saison atypique, les trois clubs de football de Saint-Pierre et Miquelon s'organisent pour rassembler leurs licenciés. Des entraîneurs et des éducateurs sont attendus d'ici la fin du mois de mai à l'ASSP, à l'ASIA et à l'ASM.

Mathias Raynaud •

“C’est une saison qui restera dans les annales”, selon Ludivine Quédinet. La présidente de l’ASIA s’organise en coulisses depuis plusieurs semaines déjà pour lancer la saison des jaunes dans les meilleurs délais.



Même son de cloche à Miquelon où le président de l’ASM, Gino Bonnieul, se dit particulièrement vigilant quant à l’évolution de la situation tout en constatant que “la vie reprend son cours” après le confinement.



Cette satisfaction est aussi partagée par le président de l'ASSP, Georges Leroux, qui espère que “des nuages ne viendront pas obscurcir cette nouvelle saison”.



Dans tous les cas, cet exercice semble encore plus attendu que d’ordinaire dans les trois clubs de l’archipel qui ont tous déjà recruté leurs éducateurs.

ASSP : le retour de Sébastien Cuvier

ASIA : prépation physique et mentale avec Kevin Goma

Kevin Coma dispose d'une expérience de préparateur physique et mental

ASM : l'expérience de Bruno Ferry, un pro qui a déjà voyagé

A 53 ans, l'ancien joueur professionnel Bruno Ferry dispose d'une solide expérience sur le banc • ©Accra Lions Football Club

À quand le coup d'envoi du championnat ?

Des matchs et des rassemblements à huis clos ?

Chez les Verts, on attend avec impatience le retour de l’entraîneur Sébastien Cuvier qui avait permis à l’ASSP de réaliser la saison dernière le cinquième doublé coupe-championnat de son histoire.Actuellement en quatorzaine en région parisienne, il devrait atterrir le 30 mai à Saint-Pierre pour encadrer dans la foulée le groupe senior.Pour les plus jeunes, un deuxième entraîneur est en cours de recrutement. Il devrait arriver sur le vol régulier de Montréal du 31 mai pour être opérationnel après une période de quatorzaine.Dici là, tous les licenciés, y compris les plus jeunes, seront encadrés par des bénévoles à l’instar de Mathieu Bialloux. Ils pourront compter aussi sur l'aide de Samuel Riscagli, l’actuel conseiller technique régional de la ligue de football qui apporte son soutien et son expérience aux trois clubs de l’archipel.Dès ce lundi 18 mai, le stade Léonce Claireaux accueillera d’ailleurs ses premiers entraînements dans les catégories jeunes et adultes.Du côté de la maison jaune, le coup d’envoi des inscriptions sera donné ce mardi 19 mai en attendant l’organisation des premiers entraînements dans la foulée.L’ASIA compte encore accueillir près de 250 licenciés grâce au recrutement localement d’un éducateur à mi-temps et de trois autres qui devraient arriver le 30 mai. Il s’agit de Cédric Briche, Nicolas Decaut et de Kevin Coma qui sera en charge du groupe senior.Consultant, coach et préparateur mental, ce dernier a notamment accompagné une équipe néo-calédonienne à la coupe du monde des clubs au Qatar l’an dernier. Depuis deux semaines, il est en contact avec ses nouveaux joueurs sur les réseaux sociaux pour leur faire suivre un programme de remise en forme.Chez les plus jeunes, il faudra forcément s'organiser différemment cette saison. Pas de déplacement au le Canada mais peut-être davantage vers l'île aux marins.En amont, les bénévoles tentent de tout organiser y compris les importants travaux qui étaient programmés cet été pour sécuriser l'entourage du stade Léon Mahé et disposer d'un terrain de 8 contre 8.Du côté de Miquelon, tout s'organise également pour retrouver les terrains au plus vite. Des bénévoles comme Gaël Coste ou Marco Gaspard pourront encadrer les plus jeunes tandis que les seniors devront s'autogérer en attendant l'arrivée de leur nouvel entraîneur.Bruno Ferry est attendu sur le vol régulier de Montréal le 31 mai et il effectuera donc une période de quatorzaine sur l'archipel avant de fouler le stade de l'avenir.Ancien gardien de but professionnel, il a évolué au Paris FC mais aussi à Épinal en ligue 2 avant de devenir entraîneur en l'an 2000. Depuis, il a exercé en Normandie, en Lorraine, en Corse mais aussien Afrique au Sénégal et au Ghana.En l'attendant, ses joueurs devront se préparer physiquement et retrouver les terrains aux côtés des cadres historiques de la formation miquelonnaise. Avec le retour de plusieurs étudiants et la persévérance des tauliers, l'ASM espère ne pas connaître de problème d'effectif cette saison.Samuel Riscagli devrait aussi se déplacer certains week-end pour encadrer petits et grands.Si les détails de la reprise des compétitions doivent encore être affinés entre les clubs et la ligue de football avec l'aval de la préfecture et des autorités sanitaires, le championnat pourrait bien débuter à la fin du mois de juin.Seules trois coupes seraient alors disputées contre quatre habituellement avec une finale programmée le 19 ou le 26 septembre.Quant à la Coupe de France, rien n'est encore tranché au niveau national mais le déplacement du club qualifié localement pourrait ne pas s'effectuer avant le mois d'octobre.Enfin, pour les plus jeunes, des plateaux devraient être maintenus avec de la technique le matin et des rencontres inter-club l'après-midi tout en respectant les gestes barrières et les régles annoncées par la préfecture.Pour l'instant, l'interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes reste en vigueur sur l'archipel.Les familles et les spectateurs devront donc peut-être se préparer à une saison à huis clos ou presque.Quoi qu'il arrive, cette saison restera effectivement dans les annales du football local.